Governo de MT divulga calendário de pagamentos dos salários e 13º para 2024

Os estudantes da rede estadual de ensino que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão submeter as notas das provas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para acesso às instituições públicas de ensino superior no Brasil, entre os dias 22 e 25 de janeiro. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do exame e delibera a oferta das vagas por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos.

Um desses alunos que fizeram o Enem no ano passado e que usarão a nota do Enem para tentar uma vaga pelo Sisu é Sarah Barros Lima, da Escola Estadual Elias Bento, de Canabrava do Norte. “Contei com a ajuda de um dos meus professores para fazer a inscrição no Enem e usamos chromebooks da escola”, afirmou, se referindo aos equipamentos eletrônicos entregues pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para os estudantes da rede pública.

Ela disse que pretende conseguir vaga para cursar farmácia ou enfermagem.

Para Marcos Vinicius Machado, da Escola Estadual La Salle, de Rondonópolis, as notas do Enem têm relação com os materiais de qualidade.

“Os computadores e a internet para os estudantes contribuiu com os nossos estudos, dentro e fora da escola”, pontuou.

A secretária adjunta de Gestão Educacional da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), Nadine Moreira, destacou o apoio ofertado através de ações, como o Pré-Enem Digit@l, e reforçou a participação dos estudantes no processo de acesso às instituições de ensino superior.

“Esse é um momento muito importante para todos os estudantes da nossa rede que participaram do Enem e que agora vão poder participar desse seletivo. É gratificante ver o resultado do nosso trabalho chegando às salas de aula, através de equipamentos tecnológicos, de materiais do ensino estruturado e formações dos nossos profissionais”, destacou.

Calendário

Depois da inscrição no Sisu entre os dias 22 e 25 deste mês, os estudantes devem aguardar a divulgação do resultado no dia 30. Os selecionados devem fazer a matrícula do dia 1º ao dia 7 de fevereiro de 2024.

Já os estudantes que tiverem interesse em permanecer na fila de espera dos cursos deverão manifestar interesse entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro. O resultado da lista de espera será divulgado pelas próprias instituições de ensino selecionadas pelo estudante.