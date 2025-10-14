MATO GROSSO
Governo de MT doa caminhões-pipa a três municípios para fortalecer combate aos incêndios
O Governo de Mato Grosso realizou, nesta terça-feira (14.10), a entrega de três caminhões-pipa aos municípios de Cáceres, Campos de Júlio e Boa Esperança do Norte, na sede da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), em Cuiabá. Com investimentos de R$ 1,7 milhão, a doação foi efetivada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).
“Esta ação é extremamente estratégica para o combate aos incêndios florestais e também para o fortalecimento da atuação dos municípios na agenda ambiental. É o Governo do Estado atuando de forma cooperada e integrada com os municípios para entregar ao cidadão resultados mais eficientes”, afirmou a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti.
O prefeito do município de Boa Esperança do Norte, Calebe Francio, elogiou a visão do governo em fortalecer a atuação dos municípios. “Com a ajuda desse equipamento, nós vamos evitar muitas queimadas e realizar o cascalhamento das estradas do município e dos distritos. É uma bela iniciativa da Sema que vai engrandecer todo esse serviço que é realizado”, destacou.
O secretário municipal de Assuntos Estratégicos do município de Cáceres, Rubens Macedo, lembrou que o município tem uma extensão territorial de mais de 24 mil quilômetros quadrados e abrange boa parte do Pantanal. “Temos grandes desafios e uma serra que pega fogo todos os anos. Esse caminhão pode até não subir a serra, mas será essencial para levar a água para a manutenção do trabalho de combate aos incêndios”, observou.
O prefeito de Campos de Júlio, Irineu Marcos Parmeggiani, enfatizou que a importância da entrega vai além do enfrentamento aos incêndios. “Esse caminhão-pipa também será fundamental para molhar as ruas da cidade no período da seca e manter as nossas pavimentações”, disse.
Zero-quilômetro, os três caminhões são equipados com tanque pipa de no mínimo 15 mil litros, com sistema de caixa bomba, canhão para combate a incêndios instalado na parte superior do tanque, com alcance mínimo de 25 metros.
A solenidade de entrega dos veículos aos municípios contou com a participação do deputado estadual Valmir Moretto; do chefe do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso (ERMAT), Leonardo Ribeiro Albuquerque; do secretário adjunto de Administração Sistêmica da Sema, Valdinei Valério da Silva; do assessor especial na Vice-Governadoria, Edu Pascoski; e da superintendente de Gestão da Desconcentração e Descentralização da Sema, Helen Farias Ferreira.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
4ª edição da Revista Educação C&T será lançada na abertura da 22ª SNCT em Mato Grosso
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) abrirá a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) com um convite duplo: ver a ciência de perto, nos estandes, oficinas e demonstrações, e levar a ciência para casa, com o lançamento da 4ª Revista Científica Educação C&T. A apresentação da nova edição da revista será realizada no dia 22 de outubro, no Centro de Eventos do Pantanal, logo após a abertura da SNCT.
“A revista Educação C&T já virou tradição na Seciteci; é um instrumento que valida e visibiliza o conhecimento científico produzido em Mato Grosso”, afirma o secretário Allan Kardec. “Nesta edição, são 550 páginas e 36 artigos organizados nos eixos temáticos do ano, com a participação de mais de 90 autores”, completa.
A chamada pública desta edição bateu recorde: 114 autores submeteram 47 trabalhos, 17,5% a mais que em 2024 (quando foram 40). Os artigos selecionados compõem um dossiê que dialoga diretamente com o debate contemporâneo: Inteligência Artificial, Educação e Trabalho: Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento Sustentável.
A editora adjunta Fátima Possamai, coordenadora de Regulação e Supervisão da Educação Superior da Seciteci, sublinha o papel formativo do periódico: “A revista Educação C&T tem aproximado ciência, tecnologia e inovação do cotidiano, fortalecendo a cultura científica no estado”.
A diversidade institucional também cresceu nesta edição: trabalhos de todas as Instituições Públicas de Ensino Superior de MT, além de instituições privadas, governamentais, de Educação Básica e Profissional. No total, 36 instituições assinam os textos, sendo 10 de fora de Mato Grosso, distribuídas em seis estados.
A revista foi criada em 2022, com o propósito de popularizar ciência com rigor e qualificar decisões de gestores, docentes, estudantes e ecossistemas de inovação. Publica artigos científicos com foco em práticas pedagógicas, experimentos replicáveis, dados para políticas públicas, além de apresentar resultados de pesquisas científicas desenvolvidas em diferentes instituições. Os textos deste ano estão distribuídos nos seguintes eixos: IA na Educação; IA na Ciência e Pesquisa; IA e Agricultura 4.0; Desafios Éticos e Sociais da IA.
“Queremos que a publicação mostre os dados científicos, provoque novas reflexões e a ofereça caminhos para desafios da nossa contemporaneidade. É mais uma materialização e popularização da ciência desenvolvida na Seciteci”, pontua Allan Kardec.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Seduc e CGE lançam programa “Estudante – Cidadão do Futuro” para formar jovens protagonistas da gestão pública
A Controladoria Geral do Estado (CGE) e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançaram, nesta terça-feira (14.10), o programa “Estudante – Cidadão do Futuro”, na Escola Estadual José Leite de Moraes, em Várzea Grande. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a educação cidadã, promover a cultura da integridade e aproximar os jovens da rede pública das práticas de transparência e controle social na administração pública.
Voltado a estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio, o programa busca despertar o senso de pertencimento e o entendimento sobre o papel de cada cidadão na construção de um Estado mais ético, participativo e comprometido com o interesse público.
De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o projeto amplia o olhar dos jovens sobre as políticas públicas e incentiva a compreensão sobre a aplicação dos recursos públicos.
“Nosso objetivo é que vocês, estudantes, compreendam a fundo as políticas e orçamentos públicos, além dos recursos da educação, que são destinados à modernização dos espaços escolares e à valorização dos profissionais”, destacou o secretário.
O secretário controlador-geral do Estado, Paulo Farias, ressaltou a importância de aproximar o poder público da comunidade escolar como forma de fortalecer a cidadania.
“Esse é o intuito do programa. Vocês vão poder acompanhar, fiscalizar e participar da construção de um Estado cada vez melhor. O projeto vai ajudar a entender e aprender como as decisões são tomadas”, afirmou.
Integridade Pública de MT
O “Estudante – Cidadão do Futuro” é um desdobramento do Programa de Integridade Pública de Mato Grosso, instituído pelo governador Mauro Mendes, em julho de 2023. O programa de integridade busca fortalecer a governança e a ética no serviço público estadual e já conta com a adesão de 100% dos órgãos e entidades do Poder Executivo.
A partir dessa base consolidada de integridade institucional, o novo projeto amplia o alcance das ações ao ambiente escolar, promovendo a formação cidadã de jovens e estimulando a compreensão prática sobre ética, transparência e responsabilidade social.
“O Programa de Integridade Pública foi um marco na consolidação da cultura da ética e da transparência no Governo de Mato Grosso. Agora, com o Estudante – Cidadão do Futuro, estamos levando esse conceito para as escolas, formando uma nova geração de cidadãos conscientes, que entendem o valor da integridade e da participação social”, destacou Paulo Farias.
Aprendizado prático e premiação
Nesta primeira edição, o “Estudante – Cidadão do Futuro” contemplará 10 escolas estaduais, cada uma com 15 alunos e um professor orientador. Ao longo das atividades, os participantes realizarão visitas no Centro Político Administrativo, participarão de oficinas temáticas e produzirão vídeos de até três minutos com o tema “Cidadania e Ética Digital”.
Os vídeos serão avaliados por uma comissão técnica quanto à aderência ao tema e ao uso de linguagem inclusiva. Os três melhores serão premiados em dezembro, com valores de R$ 3.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, destinados ao Grêmio Estudantil das escolas vencedoras, além de brindes para os participantes.
Idealizado pela CGE-MT e executado em parceria com a Seduc, o programa conta com o apoio das Secretarias de Estado de Comunicação (Secom) e de Fazenda (Sefaz), além do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT).
Entre seus principais objetivos, estão difundir valores de cidadania, ética, integridade e transparência, incentivar a participação dos jovens no acompanhamento das ações públicas, desenvolver habilidades criativas e técnicas e fortalecer o vínculo entre escola e Estado, promovendo confiança, colaboração e senso crítico entre os estudantes.
O programa marca mais um passo no compromisso do Governo de Mato Grosso com a formação de cidadãos conscientes, participativos e éticos, preparados para contribuir com uma gestão pública cada vez mais transparente, responsável e íntegra.
Fonte: Governo MT – MT
Juíza do TJMT participa de fórum nacional para aprimorar cooperação judiciária
Judiciário e Prefeitura de Sorriso discutem separação da Rede para fortalecer atendimento às vítimas
Plenário do TCE-MT aprova Moção de Aplauso para quatro servidores que implementaram novo Radar Previdência
Homem é preso em flagrante por agredir companheira a pauladas em Água Boa
Governo de MT doa caminhões-pipa a três municípios para fortalecer combate aos incêndios
Segurança
Homem é preso em flagrante por agredir companheira a pauladas em Água Boa
A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos suspeito de agredir violentamente sua companheira, de 26 anos. A prisão...
Polícia Militar prende dois faccionados e apreende revólver furtado de empresa em Cáceres
Policiais militares prenderam dois homens de 24 e 26 anos, membros de uma facção criminosa, por porte ilegal de arma...
Polícia Civil prende integrante de quadrilha envolvida em furtos de módulos de caminhão em Cuiabá
Um homem, envolvido no furto qualificado de módulo eletrônico de caminhão de transporte de cargas, foi preso em flagrante pela...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Sefaz e AMM realizam primeiro encontro do Comitê Gestor Regional da Reforma Tributária
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Governo do Estado institui área de interesse público para refúgio da vida silvestre da onça pintada
-
CIDADES4 dias atrás
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças
-
Cuiabá4 dias atrás
Prefeitura divulga lista de inscrições deferidas do Programa Casa Cuiabana
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Sema apreende trator e toras de madeira ilegal durante ação em Marcelândia
-
Cuiabá5 dias atrás
Secretário detalha projeto que pagará até R$ 10 mil extra aos professores
-
Política5 dias atrás
Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios
-
Saúde5 dias atrás
Pacientes são remanejados após vazamento no Pronto-Socorro causado vandalismo