Governo de MT doa caminhões-pipa a três municípios para fortalecer combate aos incêndios

O Governo de Mato Grosso realizou, nesta terça-feira (14.10), a entrega de três caminhões-pipa aos municípios de Cáceres, Campos de Júlio e Boa Esperança do Norte, na sede da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), em Cuiabá. Com investimentos de R$ 1,7 milhão, a doação foi efetivada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

“Esta ação é extremamente estratégica para o combate aos incêndios florestais e também para o fortalecimento da atuação dos municípios na agenda ambiental. É o Governo do Estado atuando de forma cooperada e integrada com os municípios para entregar ao cidadão resultados mais eficientes”, afirmou a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti.

O prefeito do município de Boa Esperança do Norte, Calebe Francio, elogiou a visão do governo em fortalecer a atuação dos municípios. “Com a ajuda desse equipamento, nós vamos evitar muitas queimadas e realizar o cascalhamento das estradas do município e dos distritos. É uma bela iniciativa da Sema que vai engrandecer todo esse serviço que é realizado”, destacou.

O secretário municipal de Assuntos Estratégicos do município de Cáceres, Rubens Macedo, lembrou que o município tem uma extensão territorial de mais de 24 mil quilômetros quadrados e abrange boa parte do Pantanal. “Temos grandes desafios e uma serra que pega fogo todos os anos. Esse caminhão pode até não subir a serra, mas será essencial para levar a água para a manutenção do trabalho de combate aos incêndios”, observou.

O prefeito de Campos de Júlio, Irineu Marcos Parmeggiani, enfatizou que a importância da entrega vai além do enfrentamento aos incêndios. “Esse caminhão-pipa também será fundamental para molhar as ruas da cidade no período da seca e manter as nossas pavimentações”, disse.



Zero-quilômetro, os três caminhões são equipados com tanque pipa de no mínimo 15 mil litros, com sistema de caixa bomba, canhão para combate a incêndios instalado na parte superior do tanque, com alcance mínimo de 25 metros.

A solenidade de entrega dos veículos aos municípios contou com a participação do deputado estadual Valmir Moretto; do chefe do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso (ERMAT), Leonardo Ribeiro Albuquerque; do secretário adjunto de Administração Sistêmica da Sema, Valdinei Valério da Silva; do assessor especial na Vice-Governadoria, Edu Pascoski; e da superintendente de Gestão da Desconcentração e Descentralização da Sema, Helen Farias Ferreira.

