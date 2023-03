Governo de MT e Banco Mundial alinham implementação de projetos de sustentabilidade econômica-fiscal

O Governo de Mato Grosso recebeu nesta semana uma equipe do Banco Mundial para alinhar a implementação do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público (Pró-Gestão). O programa visa a melhoria da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial da administração pública, aumentando a eficiência dos gastos públicos, com um investimento de U$ 40 milhões financiados pelo Banco Mundial, com a garantia da União.

Os encontros aconteceram na quinta-feira e sexta-feira (02 e 03.03) com a participação de representantes da Secretaria de Fazenda (Sefaz), responsável por coordenar o Pró-Gestão, e das secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag), de Saúde (SES) e de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

De acordo com a Unidade de Coordenação de Projetos (UCP), da Sefaz, esse foi o primeiro encontro presencial entre a missão do Banco Mundial e as equipes de coordenação e de execução. Durantes as reuniões, foi discutido o plano de ação para o primeiro ano de implementação do projeto.

“O programa se encontra na fase de pré-implementação e esse foi o primeiro contato presencial entre as equipes técnicas do Estado e o Banco Mundial. As agendas foram realizadas com muita sintonia e com foco no objetivo que é alcançar o resultado da sustentabilidade fiscal ”, disse o chefe da UCP, Eliel Barros Pinheiro.

O secretário Adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas, da Seplag, Sandro Brandão, participou da reunião e disse que a multidisciplinaridade de competências dos técnicos do BIRD oportunizou uma troca de experiência fundamental para a lapidação das entregas previstas.

“Esta missão dos técnicos do Banco Mundial em visita ao Governo de Mato Grosso, foi muito importante neste momento do programa Pró-Gestão, pois esse primeiro contato presencial com todas as equipes dos projetos no Governo possibilitou um maior alinhamento das iniciativas definidas no escopo de cada área”.

Por meio do Pró-Gestão serão desenvolvidos projetos de gestão e sistemas de informação em quatro setores estratégicos: saúde, educação, assistência social e meio ambiente. O projeto será executado ao longo de cinco anos, com início das atividades condicionado à assinatura do Acordo de Empréstimo entre o Estado de Mato Grosso e o Banco Mundial.

A equipe técnica do Banco Mundial foi liderada pela especialista sênior em governança Carolina Luisa Vaira e acompanhada pela especialista em governança Sadia Afolabi, pelo consultor Gustavo Bozzetti, pelo gerente da prática de governança da América Latina Adrian Fozzard e pela especialista sênior em setor público Diana Parra.