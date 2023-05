Governo de MT e Fecomércio abrem Fit Pantanal 2023 nesta quinta-feira (04)

A 30ª edição da Feira Internacional do Turismo do Pantanal (Fit Pantanal 2023), realizada pelo Governo de Mato Grosso e Sistema Fecomércio, começa nesta quinta-feira (04.05). O evento acontece no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. A solenidade de abertura da maior feira turística do Estado terá início às 18h e contará com a participação do governador Mauro Mendes, convidados e outras autoridades.

A Fit Pantanal 2023, com tema “Tudo Isso é Seu”, espera receber entre 04 e 07 de maio mais 100 mil visitantes de vários lugares do país e do mundo. Operadores dos países Bolívia, Peru e Paraguai confirmaram presença na feira. O evento contará com 38 municípios mato-grossenses apresentando destinos, produtos e oportunidades aos visitantes que buscam conhecer ainda mais atrações turísticas e culturais do Estado.

No primeiro dia da feira, a programação inclui a apresentação musical de Wanessa Dias (voz e violão), Orquestra Ciranda Mundo (Instituto Ciranda), Grupo Aldeia Wazare, da etnia Paresi, Flor Ribeirinha e também o show da Banda Scort Som.

O Governo de Mato Grosso investiu R$ 1,2 milhão para a realização da Fit Pantanal, que neste ano, completa 30 anos fomentando o turismo, a economia e abrindo grandes oportunidades de negócios ao setor e de lazer e capacitação profissionais à população.

Com uma programação diversificada e cultural, a feira ofertará mais de 55 opções de capacitações , oficinas, e palestras com especialistas em turismo, gastronomia, tecnologia e marketing, por meio de parcerias com o Sistema Fecomércio, Assembleia Legislativa, Sebrae-MT, Senac-MT e mais 14 instituições apoiadoras.

A diversidade e beleza do artesanato mato-grossense também compõem as inúmeras atividades oferecidas na Fit Pantanal. O público que comparecer encontrará peças de artesanatos de 65 artesãos, entre eles produtos indígenas, em madeira, cestaria, a arte das redeiras do Distrito de Limpo Grande, dentre outros. As peças exclusivas estarão valores acessíveis a todos os públicos, custando entre R$ 10 a R$ 800.

Além da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o Governo do Estado estará presente com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer-MT) e Agência Desenvolve -MT. Para fazer a inscrição no evento e conferir a programação completa, acesse: http://www.fit2023.com.br

Serviço | Governo de MT e Fecomércio abrem Fit Pantanal 2023

Local: Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá

Data/horário: Quinta-feira (04), 18h

