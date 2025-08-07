MATO GROSSO
Governo de MT é premiado pelo desempenho em digitalização e inovação de serviços públicos estaduais
O Governo de Mato Grosso recebeu, nesta quarta-feira (6.8), a premiação de segundo melhor desempenho em inovação na oferta de serviços públicos digitais. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) representaram o Estado na cerimônia, que aconteceu em Brasília, durante o Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública (Secop 2025).
No ranking geral do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital (IOSPD), Mato Grosso ocupa a sexta posição. A pontuação para essa classificação leva em conta, além da viabilidade de inovação na prestação de serviços, fatores como a capacidade digital, a presença de serviços públicos online, a existência de normas voltadas à modernização e o grau de inclusão na disponibilização desses serviços.
Para o secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, o reconhecimento é um resultado da atenção que o Governo de Mato Grosso tem dado para à transformação digital. “O resultado que alcançamos tem a ver com o empenho que o nosso governo dedica todos os dias para oferecer um atendimento mais eficiente e eficaz à população. O governador Mauro Mendes é um entusiasta do desenvolvimento baseado na inovação com resultados centrados no cidadão”, destaca o secretário.
Entre os serviços públicos ofertados online, estão a solicitação de transferência de propriedade ou venda de veículos, a emissão de certidão negativa de débito, a rematrícula do aluno do ensino estadual, a renovação da carteira nacional de motorista, o acesso à carteira de autista e a abertura de ocorrência policial em defesa da mulher. Para conferir e usufruir desses e de outros serviços digitais, basta recorrer ao Portal Unificado de Serviços de MT.
O adjunto de Planejamento e Governo Digital, Sandro Brandão, aponta que o desempenho que estava previsto para ser alcançado somente em 2027. “Alcançar o nível ótimo em serviços digitais não é um ponto de chegada, é um ponto de inflexão. É quando o Estado deixa de ser espectador da era digital para se tornar protagonista da nova cidadania. Em Mato Grosso, a transformação digital é a resposta concreta a um mundo que já é digital, um governo redesenhado para ser mais estratégico, mais inteligente e verdadeiramente centrado no cidadão”, explica.
Desde a criação do indicador, em 2020, quando obteve 31,50 pontos e foi classificado como “regular”, Mato Grosso tem apresentado evolução contínua. Em 2021 e 2022, subiu para o conceito “bom”, e nos anos de 2022 e 2023, avançou para a faixa “muito bom”. Neste ano, o Estado atingiu 166,13 pontos e passou a integrar, pela primeira vez, o conceito “ótimo”.
O presidente da MTI, Cleberson Gomes, ressalta que esse reconhecimento demonstra o papel estratégico da tecnologia na transformação do serviço público e do crescimento de Mato Grosso nos últimos anos. “Estar entre os melhores do país é a prova de que estamos no caminho certo, entregando serviços digitais de qualidade para a população. Parabenizo toda a equipe da MTI pelo comprometimento, agradeço à Seplag e aos órgãos estaduais pela parceria constante e ao governador Mauro Mendes, cuja visão de futuro e efetividade das entregas tem sido fundamental para essa conquista”, finaliza o presidente da MTI.
Estudante de Barão do Melgaço vai representar Mato Grosso em Brasília na IV Conferência Nacional do Meio Ambiente
A estudante do 8° ano, Lívia Feitosa, da Escola Estadual Coronel Antônio Paes de Barros, em Barão de Melgaço, vai representar Mato Grosso em Brasília na IV Conferência Nacional do Meio Ambiente. O evento será em outubro e a estudante será acompanhada pela professora e orientadora Josiane Silva.
O seu projeto “Energia que gera vida: piscicultura sustentável com tanques de geomembrana, energia solar e robótica, como alternativa de renda”, recebeu 14 votos durante etapa estadual, que foi realizada no Sesc Pantanal, em Poconé, durante os dias 05 a 07 de agosto.
Cerca de 125 pessoas participaram da penúltima etapa, sendo 48 estudantes com projetos inovadores para o meio ambiente. O tema deste ano foi Justiça Climática.
Cada aluno foi acompanhado por professor auxiliador do projeto. A vencedora contou que sem ajuda da sua professora de Português, Josiane Silva, não teria chegado à final.
“Eu tive a ideia, conversei com a professora e ela me ajudou, orientou e esteve ao meu lado em tudo. O meu projeto são tanques que ficam na superfície, tem sensores, bomba de água e placas solares”, contou a estudante.
Segundo ela, participar dessa conferência nacional é um sonho e até agora não acredita que ganhou. “Vou para Brasília e dar o meu melhor por Mato Grosso, o povo de Barão do Melgaço merece”.
Josiane explicou que a ideia do projeto surgiu porque a única fonte de renda dos moradores da cidade é o pescado e com a lei Cota Zero.
Para a educadora, a conferência foi importante para os alunos, ao disseminar a cultura de preservação. “Eu e a Lívia moramos em um lugar que está inserido no Pantanal, um bioma que precisa de cuidados e atenção especial para preservar os peixes nativos”, explicou a professora.
Evento reúne secretários de Saúde de MT em Lucas do Rio Verde
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realizou, nesta quinta-feira (7.8), a 6ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT), que ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores de Lucas do Rio Verde. Mais de 50 municípios estiveram representados na oportunidade.
Essa foi a primeira reunião itinerante de 2025. A CIB é um foro permanente de negociação, articulação e decisão consensual entre os gestores estadual e municipais nos aspectos operacionais e na construção de pactos estaduais, municipais e regionais no Sistema Único de Saúde (SUS).
“A reunião da CIB é realizada, ordinariamente, uma vez por mês, sempre em Cuiabá. Agora, tomamos a decisão de descentralizar e estamos realizando aqui em Lucas do Rio Verde, com uma participação maciça dos secretários municipais para debater e deliberar importantes decisões na área da Saúde, seja na aplicação de recursos e de novos serviços para melhorar a assistência em Mato Grosso”, explicou o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo.
O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, agradeceu a escolha pelo município para começar a CIB Itinerante de 2025, pela descentralização da Saúde e a importância da colaboração entre gestões para atender a demanda desafiadora da Saúde.
“É uma satisfação enorme, é uma alegria poder receber todos vocês secretários, gestores, para essa importante reunião, tanto do Cosems ontem, quanto da CIB hoje, que normalmente debate as principais demandas e os principais avanços da Saúde no Estado de Mato Grosso. E aqui não é diferente. A Saúde é sempre uma demanda desafiadora”, disse Vaz.
Já a secretaria de Saúde de Lucas do Rio Verde, Fernanda Ventura, destacou as melhorias significativas na saúde pública local nos últimos anos, além do suporte pela SES e dos repasses em dia, que fazem toda a diferença em uma boa gestão.
“Estou no quinto ano como secretária e posso afirmar que, se nós não tivéssemos a gestão estadual como está, de ter esse vínculo que nós precisamos, os tempos seriam muito mais difíceis. Quando eu assumi a Secretaria, nós tínhamos mais de seis meses de atraso. Antes, há sete anos, quando eu estava na Central de Regulação, chegamos a ter quase um ano de atraso de repasse no recurso estadual”, acrescentou Fernanda.
O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems), Marco Felipe, agradeceu a receptividade da Prefeitura de Lucas do Rio Verde e destacou que a CIB itinerante já é um sucesso.
“Tem sido bacana mesmo essa CIB itinerante, pisar no chão da fábrica para conhecer a realidade de cada município. E aqui em Lucas nós ficamos impactados com a forma de gestão. As unidades de saúde que nós visitamos ontem, realmente, são referência para o Estado de Mato Grosso”, concluiu.
