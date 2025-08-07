Connect with us

MATO GROSSO

Governo de MT é premiado pelo desempenho em digitalização e inovação de serviços públicos estaduais

Publicado em

07/08/2025

O Governo de Mato Grosso recebeu, nesta quarta-feira (6.8), a premiação de segundo melhor desempenho em inovação na oferta de serviços públicos digitais. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) representaram o Estado na cerimônia, que aconteceu em Brasília, durante o Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública (Secop 2025).

No ranking geral do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital (IOSPD), Mato Grosso ocupa a sexta posição. A pontuação para essa classificação leva em conta, além da viabilidade de inovação na prestação de serviços, fatores como a capacidade digital, a presença de serviços públicos online, a existência de normas voltadas à modernização e o grau de inclusão na disponibilização desses serviços.

Para o secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, o reconhecimento é um resultado da atenção que o Governo de Mato Grosso tem dado para à transformação digital. “O resultado que alcançamos tem a ver com o empenho que o nosso governo dedica todos os dias para oferecer um atendimento mais eficiente e eficaz à população. O governador Mauro Mendes é um entusiasta do desenvolvimento baseado na inovação com resultados centrados no cidadão”, destaca o secretário.

Entre os serviços públicos ofertados online, estão a solicitação de transferência de propriedade ou venda de veículos, a emissão de certidão negativa de débito, a rematrícula do aluno do ensino estadual, a renovação da carteira nacional de motorista, o acesso à carteira de autista e a abertura de ocorrência policial em defesa da mulher. Para conferir e usufruir desses e de outros serviços digitais, basta recorrer ao Portal Unificado de Serviços de MT.

O adjunto de Planejamento e Governo Digital, Sandro Brandão, aponta que o desempenho que estava previsto para ser alcançado somente em 2027. “Alcançar o nível ótimo em serviços digitais não é um ponto de chegada, é um ponto de inflexão. É quando o Estado deixa de ser espectador da era digital para se tornar protagonista da nova cidadania. Em Mato Grosso, a transformação digital é a resposta concreta a um mundo que já é digital, um governo redesenhado para ser mais estratégico, mais inteligente e verdadeiramente centrado no cidadão”, explica.

Desde a criação do indicador, em 2020, quando obteve 31,50 pontos e foi classificado como “regular”, Mato Grosso tem apresentado evolução contínua. Em 2021 e 2022, subiu para o conceito “bom”, e nos anos de 2022 e 2023, avançou para a faixa “muito bom”. Neste ano, o Estado atingiu 166,13 pontos e passou a integrar, pela primeira vez, o conceito “ótimo”.

O presidente da MTI, Cleberson Gomes, ressalta que esse reconhecimento demonstra o papel estratégico da tecnologia na transformação do serviço público e do crescimento de Mato Grosso nos últimos anos. “Estar entre os melhores do país é a prova de que estamos no caminho certo, entregando serviços digitais de qualidade para a população. Parabenizo toda a equipe da MTI pelo comprometimento, agradeço à Seplag e aos órgãos estaduais pela parceria constante e ao governador Mauro Mendes, cuja visão de futuro e efetividade das entregas tem sido fundamental para essa conquista”, finaliza o presidente da MTI.

