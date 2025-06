Governo de MT e Rumo entregam 1ª ponte da Ferrovia Estadual: “fundamental para logística”

O Governo de Mato Grosso e a empresa Rumo Logística entregaram em Rondonópolis, nesta segunda-feira (2.6), a Ponte Ferroviária sobre o Rio Vermelho, a primeira do pacote de obras da 1ª Ferrovia Estadual de Mato Grosso.

“Mato Grosso tem o maior potencial de crescimento na produção de alimentos nas próximas décadas, respeitando rigorosamente a legislação ambiental brasileira, que é a mais rígida em termos de preservação no mundo. Produzindo cada vez mais, nós temos que ter logística para tirar esses produtos do Estado, levá-los a diversas regiões do Brasil, mas principalmente aos portos brasileiros e ganhar o mundo. Mato Grosso é, seguramente, a região do planeta que mais vai contribuir com a produção de alimentos no mundo. Para isso, logística é fundamental”, afirmou o governador Mauro Mendes.

A 1ª Ferrovia Estadual terá 743 quilômetros de trilhos, que se dividirão em dois ramais: um interligando os municípios de Rondonópolis a Cuiabá e o outro, Rondonópolis a Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. O modal passará por 16 municípios do Estado, fazendo conexão com a malha ferroviária nacional e o Porto de Santos, em São Paulo.

A ponte ferroviária do Rio Vermelho, entregue nesta segunda-feira, tem 460 metros de extensão e 12 vãos, o que faz dela a maior ponte da ferrovia estadual em Mato Grosso. No total, a ferrovia prevê a construção de 22 pontes, 21 viadutos, cinco passagens inferiores e dois túneis.

Segundo o presidente da Rumo, Pedro Palma, a primeira etapa da ferrovia, que liga Rondonópolis a Dom Aquino, com 162 quilômetros de trilhos, deve estar pronta para o funcionamento já em 2026. Um terminal deve ser instalado no segundo município para atender os produtores da região.

“Esses primeiros 162 quilômetros vão trazer uma capacidade adicional de transporte de mais de 10 milhões de toneladas por ano. Hoje, nós já levamos de Mato Grosso para o Porto de Santos quase 25 milhões de toneladas de produtos agrícolas. O novo terminal vai atender toda a região de Campo Verde, Primavera do Leste e região. É uma demonstração concreta de que a ferrovia não é só promessa, mas ações efetivas”, explicou.

Já o prefeito Cláudio Ferreira destacou que a ferrovia será essencial para atender à crescente demanda por produção de alimentos. “Mato Grosso é a região do Brasil que dá certo. Com as ações do governo, o Estado é a região do país que dá certo para quem quer investir e crescer”, declarou.

Participaram da entrega da ponte a senadora Margareth Buzetti, o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, os deputados estaduais Carlos Avallone e Nininho, os secretários estaduais Fábio Garcia (Casa Civil), Gilberto Figueiredo (Saúde) e Laice Souza (Comunicação), o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), Silvio Rangel, além de prefeitos dos municípios por passarão os trilhos da primeira ferrovia estadual.

Investimentos do Governo em Rondonópolis

Nos últimos seis anos, o Governo já investiu cerca de R$ 1,2 bilhão em obras e ações em Rondonópolis, entre eles, o asfaltamento de rodovias e ruas urbanas, como 123 km de asfalto novo entregues nas MTs 383, 459 471 e 471/040, além da construção de mais de 1,4 mil unidades habitacionais, da modernização do Hospital Regional do município e da construção das Escolas Estaduais Nova Jardim Residencial Mathias Neves e Carlos Pereira Barbosa.

