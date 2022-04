Governo de MT encaminha pedido para internacionalização temporária do aeroporto até outubro

Reunindo estudantes de 12 a 17 anos da região Centro Norte do Estado, o município de Sorriso (a 400 km da capital) sedia a etapa regional dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses. As competições escolares são realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e do município-sede.

De 16 a 21 de abril, o evento esportivo reúne cerca de 650 estudantes dos municípios de Cláudia, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Sinop, Sorriso, Tapurah, União do Sul e Vera.

Formadas por atletas de 12 a 14 anos, 25 equipes de escolas públicas e particulares da região disputam os Jogos Escolares. Já os Jogos Estudantis contam com 39 seleções municipais com atletas de 15 a 17 anos. As duas competições envolvem equipes masculinas e femininas de basquete, futsal, handebol e vôlei.

As partidas ocorrem das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 19h, nos ginásios Domingão, Fermino Maleski e Flor do Cerrado, e nas quadras da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e da Escola Municipal Ivete Lourdes Arenhardt.

Realizada no ginásio Domingão, a abertura do evento aconteceu na noite de domingo (17.04) e contou com a participação de representantes da Secel, de autoridades de Sorriso e de municípios vizinhos. A solenidade foi acompanhada presencialmente por um grande público que prestigiou a entrada das delegações, apresentação de patinação e acendimento da pira olímpica.

Com início na semana de 08 a 13 de abril, em Campo Verde, as etapas regionais das modalidades coletivas ocorrem em outras nove regiões do Estado até julho deste ano. As equipes campeãs regionais em cada modalidade e gênero avançam para a fase estadual de sua respectiva competição.



Modalidades individuais

Sorriso também acolhe a primeira parte da competição estadual de modalidades individuais. De 21 a 24 de abril, atletas de 12 a 17 anos, de todo o Estado, competem em provas de badminton, ciclismo, ginástica, vôlei de praia e xadrez.

A segunda parte da etapa estadual de modalidades individuais ocorre em Várzea Grande, de 16 a 19 de junho, com provas de atletismo, lutas, natação e tênis de mesa.

Os campeões estaduais das modalidades coletivas e individuais representarão Mato Grosso nas fases nacionais correspondentes. Organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos Estudantis da Juventude acontecem no início de setembro, em Aracaju (SE). Já os Jogos Escolares Brasileiros, que são organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), ocorrem no mês de novembro, em local a definir.