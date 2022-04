Governo de MT entrega 150 óculos com dispositivo de leitura para alunos cegos da rede estadual

O governador Mauro Mendes entrega, nesta quarta-feira (06.04), 150 unidades de óculos com dispositivo de leitura (OrCam MyEye) para estudantes cegos da rede estadual de 14 municípios. O evento vai ser realizado às 15h, no Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

Foram investidos R$ 2,5 milhões na aquisição do equipamento que permite aos alunos com deficiência visual ler e reconhecer rostos, produtos e cores. A entrega será feita simbolicamente para as Diretorias Regionais de Ensino (DREs) da Seduc, que repassarão às escolas.

Esse dispositivo é uma evolução de sensores que alimentam carros autônomos criados pelo startup israelense Mobileye. Com o uso do OrCam MyEye, é possível identificar produtos por meio de códigos de barras, reconhecer cores com um simples toque e, por ser dotado de leds, opera também no escuro.

Além disso, possui reconhecimento automático de notas de dinheiro, informa a hora e a data ao girar o punho como se estivesse com um relógio; tem câmera intuitiva acoplada à armação dos óculos que fotografa, escaneia e transforma textos em português, inglês e espanhol de qualquer superfície em áudio instantaneamente.

Os estudantes terão acesso a uma tecnologia de última geração que reconhece até 200 produtos cadastrados e que retransmite a informação no ouvido do usuário. O aparelho possui controle de velocidade, possibilitando a leitura de 100 a 250 palavras por minuto, permite escolher entre voz masculina e feminina, pausar, adiantar ou retroceder a leitura. Tudo isso modo off-line.

Serviço

Evento: Entrega do dispositivo com óculos de leitura (OrCam MyEye) para 150 alunos cegos da rede estadual de ensino

Data e hora: 06/04 (quarta-feira), às 15h

Local: Salão Nobre Cloves Vettorato, Palácio Paiaguás, em Cuiabá