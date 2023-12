Governo de MT entrega 17 novos veículos para reforçar estrutura do Corpo de Bombeiros em todo o estado

O Governo de Mato Grosso entregou, nesta sexta-feira (01.12), 17 novos veículos para o Corpo de Bombeiros Militar. A entrega foi realizada durante a cerimônia de promoção de 56 oficiais e praças e homenagens a civis e militares, na Praça das Bandeiras, em Cuiabá, em alusão ao Dia do Patrono, comemorado no sábado (02.12). O investimento é de mais de R$ 13 milhões.

Foram entregues para a corporação sete caminhões de busca e salvamento, cinco caminhonetes, quatro caminhões com plataforma elevada e um caminhão baú. Os veículos serão distribuídos entre as unidades do Corpo de Bombeiros no Estado para garantir mais eficiência nos atendimentos.

“A Segurança Pública é o segundo setor com o maior orçamento no Estado desde o nosso primeiro ano, em 2019. Com este investimento, damos mais autonomia para o Corpo de Bombeiros continuar com o excelente trabalho em salvar vidas, proteger patrimônios e preservar nosso meio ambiente dos incêndios florestais”, afirmou o governador em exercício Otaviano Pivetta.

A entrega irá garantir melhor atendimento à população, o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Alessandro Borges. “Finalizamos o ano com um saldo muito positivo graças aos investimentos maciços realizados pelo Governo de Mato Grosso. O Corpo de Bombeiros vive uma nova realidade e não temos qualquer dificuldade para podermos atuar com total plenitude. Temos militares altamente capacitados e recursos logísticos para garantir o melhor atendimento para a população mato-grossense”, disse.

Para esta entrega foram investidos no total R$ 14,6 milhões, sendo mais de R$ 13 milhões do Governo de Mato Grosso e R$ 1,5 milhão em recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça.

“Mato Grosso e a segurança pública vivem um novo momento. Hoje é um dia de comemoração para o Corpo de Bombeiros com a promoção de oficiais e praças e nada melhor do que comemorar dando continuidade a entrega de recursos, como estas viaturas. Este investimento irá levar mais segurança e proteção para nossas cidades”, afirmou o secretário de Segurança Pública, coronel César Roveri.

Promoções e homenagens

Além da entrega de viaturas, a cerimônia contou também com a promoção de oficiais e praças. Em todo o Estado, foram 56 promoções, como major Moura, de Cuiabá, que destacou a valorização profissional promovida pelo Governo de Mato Grosso.

“Temos que ser gratos para ser felizes, então ver uma corporação toda estrutura para os seus combatentes faz com que trabalhemos melhor em prol da sociedade e bem-estar da população. O Governo de Mato Grosso sempre valorizou os seus profissionais”, disse.

Durante a cerimônia, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato ainda homenageou 64 civis e militares com a Medalha de Mérito Imperador Dom Pedro II. Entre os agraciados, estão o governador em exercício, o senador Wellington Fagundes e a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), coronel PM Grazi Bugalho.

“Esta é a maior honraria que um parlamentar pode receber. É uma honra e um compromisso a mais com o Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho brilhante nas cidades e no campo. Aproveito para destacar a ação dos Bombeiros no Pantanal para proteger o bioma e os trabalhos sociais, como o Karabom”, destacou o senador.

“A medalha é um lembrete constante das virtudes que nós, bombeiros, devemos perseguir incessantemente. Os homenageados com esta medalha hoje criam um laço inquebrável com a nossa instituição, representando a continuidade e perpetuação dos ideais e do espírito de nosso ilustre patrono”, explicou o comandante-geral.

Dia do Patrono

A solenidade de sexta-feira foi realizada em alusão ao Dia do Patrono dos Corpos de Bombeiros do Brasil, comemorado no sábado (02.12). A data foi criada para homenagear Dom Pedro II, regente do Brasil, responsável pela criação da primeira corporação de bombeiros no país.

Estiveram presentes também a senadora coronel Fernanda; o deputado federal Abilio Brunini; o secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, secretária de Governo, Jordan Espíndola; delegada-geral da Polícia Judiciária Civil (PJC), Daniela Maidel; e demais autoridades da segurança pública de Mato Grosso.