Governo de MT entrega 256 apartamentos do programa SER Família Habitação em Nova Mutum

O Governo de Mato Grosso entregou nesta sexta-feira (12.9) as obras de reforma e ampliação realizadas no campus de Sinop da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Para a reitora da instituição, Vera Maquêa, os investimentos demonstram que o Governo do Estado acredita no futuro dos mato-grossenses.

“Nós tivemos um grande investimento do Governo de Estado na nossa universidade, como nunca vimos antes. E isso não é só sobre o recurso, é o Estado que tem olhado para as pessoas que vivem nessa região, acreditado nas pessoas e dito que aqui é um lugar que tem qualidade de vida”, afirmou a reitora.

A entrega das reformas faz parte das solenidades pelos 35 anos da instituição em Sinop. No município, a universidade conta com duas unidades, Aquarela e Imperial, que possuem mais de 2.750 alunos matriculados em 11 cursos de graduação, seis cursos de mestrado e um de doutorado.

Além das reformas dos prédios existentes, o Governo também construiu o Centro Experimental e Tecnológico, que abriga os blocos de laboratórios e da pós-graduação. Ao todo, o investimento para as melhorias foi de R$ 14,5 milhões.

O governador Mauro Mendes ressaltou que o investimento representa a boa gestão fiscal do Estado e a boa aplicação dos recursos públicos.

“Eu tenho muito orgulho do nosso Mato Grosso, de tudo que todos nós estamos fazendo. Eu não faria nada se a população que trabalha aqui, que empreende, não pagasse impostos para que o governo possa fazer o que precisa ser feito”, afirmou.

Ainda em Sinop, o governador Mauro Mendes também participou do lançamento da pedra fundamental da usina de etanol de milho Evermat, que está em construção no município. A biorrefinaria é formada por 36 famílias produtoras da região e gera mais desenvolvimento econômico para as cidades do entorno.

“Essa obra mostra a capacidade empreendedora dessa região. Estamos muito orgulhosos de ver esse espetáculo acontecendo, mais uma indústria de transformação que gera emprego qualificado, traz tecnologia e ainda mais desenvolvimento para a região de Sinop”, avaliou o governador.

O vice-governador Otaviano Pivetta, que também é produtor agropecuário, ressaltou que a biorrefinaria agrega valor à produção mato-grossense e gera mais desenvolvimento com a abertura de novas oportunidades de trabalho e negócios.

“Eu sei muito bem o sentimento do empreendedor quando sai de um segmento da economia do ciclo primário, de plantar, cultivar e colher, e vai para a agroindústria”, destacou.

A expectativa da Evermat é que a indústria entre em funcionamento já no primeiro trimestre de 2026, com a produção de etanol, óleo vegetal e outros derivados.



A caminho de Sorriso, Mauro Mendes ainda vistoriou os trabalhos de duplicação de um trecho de 54,2 km da BR-163, entre os municípios, e ressaltou que as obras estão em ritmo acelerado.

“Essa é a maior obra de infraestrutura hoje que está sendo realizada no Brasil. Tenho orgulho muito grande de falar isso porque é uma obra espetacular, que vai trazer segurança, qualidade de vida, conforto, vai salvar muitas vidas e trazer mais desenvolvimento para toda a região do Norte e Médio Norte de Mato Grosso”, afirmou.

Solenidade

Participaram das agendas em Sinop a senadora Margareth Buzetti, o presidente da Evermat, Thiago Stefanello, o deputado federal José Medeiros, o deputado estadual e Carlos Avallone, o presidente da MT Par, Wener Santos, e o prefeito de Sinop, Roberto Dorner.

Fonte: Governo MT – MT