Governo de MT entrega 662 armas de eletrochoque para a Polícia Militar nesta sexta-feira (25)

O Governo de Mato Grosso entrega, nesta sexta-feira (25.08), 662 armas de eletrochoque para a Polícia Militar do Estado. A solenidade contará com a presença do governador Mauro Mendes e será realizada no auditório do Quartel do Comando-Geral da PMMT, às 14h.

As armas de eletrochoque e incapacitação neuromuscular, modelo Taser X2, são fabricadas pela estadunidense Axon. Também serão entregues 2.140 baterias e 9.214 cartuchos para o armamento. As tasers serão destinadas para todos os comandos regionais da instituição e também para as unidades especializadas.

Com investimento de mais de R$ 6,6 milhões, os materiais foram adquiridos pelo Programa Mais MT e emendas parlamentares para reforçar as ações de prevenção e repressão à violência, além de modernizar a área da Segurança Pública.

Serviço

Entrega de 662 armas de eletrochoque para a Polícia Militar de Mato Grosso

Data: 25/08 (sexta-feira)

Horário: 14h

Local: Quartel do Comando-Geral da PMMT – Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 6135, bairro Jardim Novo Paraíso, Cuiabá

Fonte: Governo MT – MT