Governo de MT entrega ambulância e reforma da balsa na aldeia indígena Piaraçu

O Governo de Mato Grosso entregou uma ambulância e a reforma da balsa Estradeiro I, na aldeia Piaraçu, localizada na região do Alto Xingu, nesta quarta-feira (23.03). As ações atendem solicitações feitas à primeira-dama, Virginia Mendes, que esteve na aldeia Metuktire, comunidade liderada pelo cacique Raoni, em agosto do ano passado.

Todos as solicitações das lideranças indígenas do Xingu foram destacadas pela primeira-dama ao governador Mauro Mendes, que consolidou os pedidos. O Governo fez investimentos de R$ 199 mil na aquisição da ambulância e R$ 1,26 milhão na execução da obra da balsa.

As entregas foram feitas pelo secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, representando a primeira-dama Virginia Mendes, que por motivos de saúde não pode comparecer à solenidade. “Estamos aqui concretizando esses pedidos e cumprindo com a nossa promessa, um ato que demostra o comprometimento do Governo de Mato Grosso com o povo indígena”, afirmou o gestor.

Também estiveram presentes na solenidade o superintendente de Assuntos Indígenas do Governo de Mato Grosso, Agnaldo Santos, o prefeito de São José do Xingu, Sandro Costa, juntamente com a primeira-dama do município, Suelen Rodrigues, e diversas lideranças indígenas representando as aldeias da região do Alto Xingu.

“É uma grande alegria receber a reforma dessa balsa, porque foi uma grande luta da nossa comunidade, a embarcação oferece mais segurança para atender a população da região do Nortão e do Araguaia. Meus agradecimentos ao governador Mauro Mendes e ao secretário da Sinfra, Marcelo Padeiro. Quero agradecer especialmente à primeira-dama Virginia Mendes e ao secretário Gilberto Figueiredo que atenderam ao nosso pedido da ambulância que estará à disposição da nossa comunidade indígena”, agradeceu o prefeito de São José do Xingu, Sandro Costa.

O cacique Megaron Txcurramãe disse que ambas entregas são de extrema importância para os indígenas. “A nossa missão daqui pra frente é cuidar muito bem da balsa, para mantê-la sempre em bom funcionamento”, finalizou

Reforma da balsa

A Balsa Estradeiro I tem 39 metros de comprimento e capacidade para transportar 169 toneladas de carga, 48 passageiros e dois tripulantes e faz a travessia sobre o Rio Xingu, na MT-322. Essa embarcação é a única alternativa para atravessar o Rio Xingu em Mato Grosso e seu funcionamento é essencial para o escoamento da produção agrícola da região, para o comércio e para a integração entre o norte mato-grossense e a região do Norte Araguaia.

A obra, executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, recebeu investimento no valor de R$ 1.268.045,45. Foram realizados serviços de reparo nas estruturas, rampas de acesso, recuperação do abrigo de passageiros, instalação de portões e revisão de toda a parte mecânica do rebocador, além da limpeza e pintura.