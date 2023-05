Governo de MT entrega cartões do Programa SER Família para novos beneficiados de Cuiabá

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) irá realizar um novo mutirão, nos dias 5 e 6 de junho, para que novos beneficiados de Cuiabá retirem o cartão do Programa SER Família. Ao todo, serão entregues aproximadamente dois mil cartões para famílias em situação de vulnerabilidade social e condição de extrema pobreza. O local de retirada será na própria Setasc, localizada no bairro CPA I, das 8 às 17 horas.

O Programa SER Família, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, já beneficiou aproximadamente 50 mil famílias em todo o Estado, sendo cerca de 8 mil apenas na capital.

A nova lista de beneficiados é composta por pessoas que não haviam sido contempladas no primeiro momento por estarem com o cadastro desatualizado ou com alguma pendência, sanada durante o mutirão realizado pela Setasc no início do mês de maio. É importante lembrar que os interessados devem consultar, no site da Setasc, se foram contemplados na nova lista antes de se dirigirem à secretaria.

Cada família beneficiada receberá o cartão conforme informado no momento do cadastro, ou seja, de apenas um tipo de benefício, seja ele do SER Família, ou das outras vertentes, como o SER Família Criança, SER Família Idoso, SER Família Inclusivo e SER Família Indígena.

A nova entrega de cartões do Programa SER Família é direcionada apenas para moradores de Cuiabá, que fizeram o cadastro durante o mutirão realizado no mês de março deste ano. Não estão abertas novas inscrições para o programa, como também não há previsão para a realização de um novo cadastramento.

A secretária adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família (Sappeaf), Juliane Antunes Maciel, orienta as pessoas que irão retirar os cartões que não não há necessidade de chegarem tão cedo, pois todos serão atendidos. “O atendimento é rápido e, normalmente, o período da tarde é o mais tranquilo”, explicou.

Juliane também lembrou que aqueles beneficiados, ainda da primeira lista, que não fizeram a retirada do cartão do Programa SER Família, poderão retirar durante a segunda etapa do mutirão. Todos os beneficiados que comparecerem para a retirada do cartão deverão ter em mãos os documentos pessoais com foto.