Governo de MT entrega casas para famílias em situação de vulnerabilidade: “Esperei 12 anos por esse momento”, afirma contemplada

O Governo de Mato Grosso realizou, na manhã deste sábado (18.10), a segunda entrega de chaves de casas populares do dia, pelo programa SER Família Habitação. Em Lucas do Rio Verde, 30 famílias em situação de vulnerabilidade social receberam gratuitamente as chaves da casa própria, no bairro Jardim Primavera III.

Ainda no município, o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes realizaram o lançamento da pedra fundamental para a construção de mais 2 mil casas pelo programa.

Uma das contempladas com a doação da casa é a moradora Sueli Ferreira. “Esperei 12 anos por esse momento, de ser contemplada com uma casa. Sempre pedi muito a Deus, muitas vezes eu chorava, mas aqui estou hoje com a chave graças a vocês do Governo. Estou muito feliz, vocês não têm nem explicação”, comentou.

Sueli e as outras 29 famílias também foram contempladas pelo SER Família Habitação Faixa 0, voltado para famílias com renda per capita de até R$ 218. Elas recebem a casa sem precisar dar entrada ou pagar pelo financiamento.

“É um sonho de todo ser humano ter uma casa própria. Estou muito grata a Deus, ao Governo e à Prefeitura por essa entrega. É a realização de um sonho, essa casa vai mudar minha vida”, destacou Creuza da Silva, outra moradora contemplada com a doação da casa.

O governador Mauro Mendes afirmou que os imóveis darão mais segurança para as famílias contempladas. “Segurança é um dos valores fundamentais para o ser humano. Para você se sentir numa família segura, é preciso ter um lar, um teto, para saber que, no final do dia, você vai criar uma vida e ter um local para repousar quando chegar à velhice. Estamos, em nome do povo mato-grossense, realizando o sonho dessas pessoas”, pontuou.

Idealizadora do programa, a primeira-dama Virginia Mendes também afirmou que a entrega representa a realização de um sonho das famílias. “Entregar uma casa própria é oferecer dignidade, esperança e segurança para cada família. A gratidão é imensa. Agradeço a Deus pela oportunidade de proporcionar essa felicidade e transformar vidas por meio desse programa”, destacou.

Casas entregues para as 30 famílias em Lucas do Rio Verde. Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

Mais unidades habitacionais para Lucas do Rio Verde

Após a doação das casas, o governador Mauro Mendes lançou a pedra fundamental para a construção de mais 2 mil unidades habitacionais do Residencial Jardim Esperança I, em Lucas do Rio Verde, por meio das demais faixas do programa SER Família Habitação. O empreendimento já está em obras e fica localizado no bairro Jardim Esperança. O aporte do Estado pode chegar a mais de R$ 33 milhões nos imóveis.

“É fundamental para a vida das pessoas ter a oportunidade de conquistar a casa própria. Para a cidade, é importante fixar as pessoas aqui, fortalecendo o processo de crescimento e desenvolvimento. Contem com o Governo para que possamos continuar desenvolvendo o setor de habitação e realizando os sonhos das pessoas”, destacou o governador Mauro Mendes.

Governador Mauro Mendes em coletiva de imprensa. Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

Pelas Faixas 1 a 4, o programa SER Família Habitação, na modalidade Entrada Facilitada, concede até R$ 35 mil para serem aplicados na entrada de imóveis, para famílias que recebem até R$ 12 mil de renda. O valor pode ser somado aos benefícios do programa federal de habitação Minha Casa, Minha Vida, e o terreno doado pelo município também é abatido do valor total do imóvel, tornando a aquisição ainda mais acessível.

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, apontou que, além dos subsídios dos governos federal e estadual, a Prefeitura ainda faz um aporte de mais R$ 10 mil para cada beneficiário do programa.

“É o programa de habitação mais inovador do Brasil. Eu não conheço nenhum outro governo que tenha um programa com a participação tão intensa e cirúrgica para resolver o problema do déficit habitacional nas cidades. Se não fosse o apoio dos governos, metade dos beneficiados ficaria no caminho, porque não tem dinheiro para pagar a entrada. Essa é uma realidade aqui em Lucas: 70% dos nossos trabalhadores recebem até cinco salários mínimos e pagam um aluguel de R$ 1,5 mil reais. Como sobra para fazer uma poupança? Por isso, esse programa tem tido tanto sucesso, por conta dessa união de esforços”, disse.

Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

O assessor especial da Presidência da República, Valtenir Pereira, que representou o Governo Federal, destacou que as casas vão marcar um novo capítulo na história das famílias.

“Cada casa que começa a se erguer neste solo representa um sonho que deixa de ser promessa e passa a ser realidade. Este canteiro de obras é o símbolo de uma grande aliança pelo povo, por meio dos programas Minha Casa, Minha Vida e SER Família Habitação. Dois programas, dois governos e um mesmo propósito: dar dignidade, moradia e esperança ao povo”, disse.

Também acompanharam o deputado estadual Valmir Moretto, os secretários Klebson Gomes (Assistência Social e Cidadania) e Vitor Hugo Bruzulato (Justiça), o presidente da MT Par, Wener Santos, o comandante-geral da PM, coronel Fernando Tinoco, e o superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso, João Henrique Oliveira.

Casas em construção pelo programa SER Família Habitação. Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

Fonte: Governo MT – MT