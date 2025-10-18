MATO GROSSO
Governo de MT entrega casas para famílias em situação de vulnerabilidade: “Esperei 12 anos por esse momento”, afirma contemplada
O Governo de Mato Grosso realizou, na manhã deste sábado (18.10), a segunda entrega de chaves de casas populares do dia, pelo programa SER Família Habitação. Em Lucas do Rio Verde, 30 famílias em situação de vulnerabilidade social receberam gratuitamente as chaves da casa própria, no bairro Jardim Primavera III.
Ainda no município, o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes realizaram o lançamento da pedra fundamental para a construção de mais 2 mil casas pelo programa.
Uma das contempladas com a doação da casa é a moradora Sueli Ferreira. “Esperei 12 anos por esse momento, de ser contemplada com uma casa. Sempre pedi muito a Deus, muitas vezes eu chorava, mas aqui estou hoje com a chave graças a vocês do Governo. Estou muito feliz, vocês não têm nem explicação”, comentou.
Sueli e as outras 29 famílias também foram contempladas pelo SER Família Habitação Faixa 0, voltado para famílias com renda per capita de até R$ 218. Elas recebem a casa sem precisar dar entrada ou pagar pelo financiamento.
“É um sonho de todo ser humano ter uma casa própria. Estou muito grata a Deus, ao Governo e à Prefeitura por essa entrega. É a realização de um sonho, essa casa vai mudar minha vida”, destacou Creuza da Silva, outra moradora contemplada com a doação da casa.
O governador Mauro Mendes afirmou que os imóveis darão mais segurança para as famílias contempladas. “Segurança é um dos valores fundamentais para o ser humano. Para você se sentir numa família segura, é preciso ter um lar, um teto, para saber que, no final do dia, você vai criar uma vida e ter um local para repousar quando chegar à velhice. Estamos, em nome do povo mato-grossense, realizando o sonho dessas pessoas”, pontuou.
Idealizadora do programa, a primeira-dama Virginia Mendes também afirmou que a entrega representa a realização de um sonho das famílias. “Entregar uma casa própria é oferecer dignidade, esperança e segurança para cada família. A gratidão é imensa. Agradeço a Deus pela oportunidade de proporcionar essa felicidade e transformar vidas por meio desse programa”, destacou.
Mais unidades habitacionais para Lucas do Rio Verde
Após a doação das casas, o governador Mauro Mendes lançou a pedra fundamental para a construção de mais 2 mil unidades habitacionais do Residencial Jardim Esperança I, em Lucas do Rio Verde, por meio das demais faixas do programa SER Família Habitação. O empreendimento já está em obras e fica localizado no bairro Jardim Esperança. O aporte do Estado pode chegar a mais de R$ 33 milhões nos imóveis.
“É fundamental para a vida das pessoas ter a oportunidade de conquistar a casa própria. Para a cidade, é importante fixar as pessoas aqui, fortalecendo o processo de crescimento e desenvolvimento. Contem com o Governo para que possamos continuar desenvolvendo o setor de habitação e realizando os sonhos das pessoas”, destacou o governador Mauro Mendes.
Pelas Faixas 1 a 4, o programa SER Família Habitação, na modalidade Entrada Facilitada, concede até R$ 35 mil para serem aplicados na entrada de imóveis, para famílias que recebem até R$ 12 mil de renda. O valor pode ser somado aos benefícios do programa federal de habitação Minha Casa, Minha Vida, e o terreno doado pelo município também é abatido do valor total do imóvel, tornando a aquisição ainda mais acessível.
O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, apontou que, além dos subsídios dos governos federal e estadual, a Prefeitura ainda faz um aporte de mais R$ 10 mil para cada beneficiário do programa.
“É o programa de habitação mais inovador do Brasil. Eu não conheço nenhum outro governo que tenha um programa com a participação tão intensa e cirúrgica para resolver o problema do déficit habitacional nas cidades. Se não fosse o apoio dos governos, metade dos beneficiados ficaria no caminho, porque não tem dinheiro para pagar a entrada. Essa é uma realidade aqui em Lucas: 70% dos nossos trabalhadores recebem até cinco salários mínimos e pagam um aluguel de R$ 1,5 mil reais. Como sobra para fazer uma poupança? Por isso, esse programa tem tido tanto sucesso, por conta dessa união de esforços”, disse.
O assessor especial da Presidência da República, Valtenir Pereira, que representou o Governo Federal, destacou que as casas vão marcar um novo capítulo na história das famílias.
“Cada casa que começa a se erguer neste solo representa um sonho que deixa de ser promessa e passa a ser realidade. Este canteiro de obras é o símbolo de uma grande aliança pelo povo, por meio dos programas Minha Casa, Minha Vida e SER Família Habitação. Dois programas, dois governos e um mesmo propósito: dar dignidade, moradia e esperança ao povo”, disse.
Também acompanharam o deputado estadual Valmir Moretto, os secretários Klebson Gomes (Assistência Social e Cidadania) e Vitor Hugo Bruzulato (Justiça), o presidente da MT Par, Wener Santos, o comandante-geral da PM, coronel Fernando Tinoco, e o superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso, João Henrique Oliveira.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 11 incêndios florestais neste sábado (18)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) mantém controlados dois focos ativos, nas últimas 24 horas, e as equipes seguem, neste sábado (18.10), no combate a outros 11 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação, por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos municípios de Nova Ubiratã e União do Sul, com um foco sendo monitorado em cada cidade.
As equipes seguem atuando no combate aos incêndios florestais no município de Itiquira, onde são enfrentados dois focos, além das cidades de Nova Xavantina, Guarantã do Norte, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cocalinho, Ribeirão Cascalheira, Nova Maringá, Nova Santa Helena, União do Sul e Nova Ubiratã.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa e aeronaves, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com controle dos focos e proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 32 focos de calor em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 19 são incêndios florestais e outros 13 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Em área indígena, foi registrado um incêndio na Terra Indígena Tanguru, em Querência.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os 13 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 246 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 58 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 48 estão na Amazônia e 10 estão no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros remove árvore que caiu em cima de telhado de casa
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, nesta sexta-feira (17.10), para realizar a retirada de uma árvore que caiu sobre o telhado de uma casa, em Primavera do Leste (a 243 km de Cuiabá), após uma forte chuva acompanhada de ventos intensos.
A equipe da 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militares (6ª CIBM) foi acionada por volta das 14h45 e se deslocou até o local. Ao chegar, constatou que uma árvore de grande porte havia caído, atingindo parte da cobertura e da estrutura da residência.
Os bombeiros isolaram a área para garantir a segurança dos moradores e iniciaram os trabalhos de remoção da árvore. A Prefeitura de Primavera do Leste, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu apoio à ocorrência, cedendo caminhões, máquinas, equipamentos e pessoal para auxiliar na operação.
Devido ao tamanho da árvore, a remoção total só foi concluída na manhã deste sábado (18). Não houve registro de vítimas.
Fonte: Governo MT – MT
