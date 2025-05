Governo de MT entrega cestas de alimentos e brinquedos a famílias de Sinop

Famílias em situação de vulnerabilidade de Sinop receberam, nesta sexta-feira (16.5), alimentos, cobertores, brinquedos e itens de higiene por meio do Programa SER Família Solidário.

A iniciativa, idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi realizada com apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

Ao todo, foram entregues 400 cestas de alimentos e kits de limpeza e higiene, 200 filtros de barro, 800 cobertores, 800 brinquedos e 800 kits de guloseimas durante o evento realizado na Tenda Missões Assistenciais de Sinop.

“Sinop é uma cidade que eu carrego com muito carinho no coração. O Programa SER Família Solidário nasceu do nosso compromisso com a dignidade e o bem-estar dos mato-grossenses, principalmente daqueles que mais precisam. Quero agradecer ao Governo do Estado ao nosso time de parceiros por nos ajudar a realizar esse gesto de amor”, declarou a primeira-dama Virginia Mendes.

O secretário adjunto do Escritório Diretivo de Projetos Estratégicos, Klebson Gomes Haagsma, destacou o comprometimento da gestão estadual em atender, com agilidade, os municípios que enfrentam situações emergenciais. Ele destacou que a ação emergencial foi organizada em apenas 48 horas.



“Cumprindo a determinação do Governo do Estado e da nossa primeira-dama Virginia Mendes, entregamos cestas, brinquedos, chocolates, filtros e cobertores. É uma assistência que o município estava precisando, nos pediu e a determinação foi de atender de forma imediata. Tanto que nós preparamos essa ação em apenas 48 horas. Foi um pedido muito rápido e a gente está aqui para atender e continuaremos atendendo sempre que houver necessidade”, afirmou.

Durante a ação, o secretário anunciou ainda que o número de cestas destinadas a Sinop será ampliado.

“Essa aproximação com o município está nos mostrando que existe um déficit na quantidade de cestas que vinham sendo enviadas. De imediato, vamos dobrar essa quantidade para atender todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. O Governo do Estado está comprometido em não deixar ninguém para trás”, completou.

Dona Josefira Senhora de Oliveira, uma das beneficiadas, falou da importância da ajuda para ela e outras famílias da região.

“Isso aqui é muito bom porque ajuda muitas pessoas. Eu tenho uma aposentadoria, é um salário mínimo, não dá muita coisa. E tem muita gente com filhos pequenos, que não tem nada mesmo”, relatou.

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, também participou da entrega e agradeceu pela atuação conjunta entre Estado e município em prol da população.

“Temos que agradecer a Deus por termos parcerias como essa com o Governo do Estado e com a Dona Virginia. Tenho certeza de que com toda a vontade que ela tem, com esse programa que ela implantou no Estado, vai ajudar muito a nossa população — principalmente a mais carente. Sempre digo que Sinop só é o que é porque existe união — união entre o governo municipal, o governo estadual, nosso deputado, nossos vereadores, nossos secretários. Quando todos estiverem unidos e trabalhando, podem ter certeza de que vamos fazer o melhor por essa cidade”, afirmou.



O diretor da Tenda Missões Assistenciais, pastor Robison Scatambulli, conduziu um momento de oração e gratidão com todos os presentes.

“Quero agradecer a vocês que estão aqui reunidos hoje para esse momento tão bacana. A Bíblia diz que Deus é amor, e o amor tem o poder de transformar muitas coisas. Em um mundo de muita crise, onde muitas pessoas estão em crise com elas mesmas, só o amor pode apaziguar as mais terríveis das tempestades. Agradeço à primeira-dama Virginia Mendes e à Setasc, que trouxeram este alimento para tantas pessoas que necessitam”, disse.

Já Vanessa Alves dos Santos, dona de casa e mãe de quatro filhos, agradeceu pela iniciativa. Ela vive com o marido, que não pode trabalhar devido a problemas de saúde, e contou que a única renda da família é o auxílio-doença recebido por ele.



Foi bom demais, graças a Deus veio este presente para nós. Estava quase sem mantimentos em casa, já estava acabando tudo. Aí apareceu o Governo pareceu aqui, com essa cesta, filtro e foi uma bênção. Eu só tenho a agradecer a primeira-dama Virginia Mendes. Desejo que ela continue fazendo este trabalho”, finalizou.

A ação do Programa SER Família Solidário em Sinop reafirma o compromisso do Governo de Mato Grosso e da primeira-dama Virginia Mendes com a promoção da dignidade humana e o cuidado com as famílias em situação de vulnerabilidade. Por meio de parcerias estratégicas e mobilização rápida, o Estado segue levando assistência social a quem mais precisa, em todas as regiões.

