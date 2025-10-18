MATO GROSSO
Governo de MT entrega chaves da casa própria para 200 famílias e anuncia investimentos
O Governo de Mato Grosso entregou, em Campos de Júlio, na manhã deste sábado (18.10), as chaves da casa própria para 200 famílias e também anunciou investimentos de mais de R$ 25 milhões para novas obras no município. O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes fizeram as entregas e anúncios.
Para o prefeito de Campos de Júlio, Irineu Marcos Parmeggiani, os investimentos do Estado têm feito a diferença na vida do município.
“Todos os dias recebemos ações e investimentos do Estado. Somos muito gratos por esse olhar. Isso mostra que o Governo de Mato Grosso está presente e tem olhado para os 142 municípios. Isso é fazer gestão e ser grande, de não só pensar nos próprios pés, mas sim nos pés da população”, disse.
Entre outras ações citadas pelo prefeito, estão investimentos na educação, entrega de cobertores, cestas básicas e filtros de barro, pela assistência social, além da construção de uma unidade da Polícia Militar no município.
O governador Mauro Mendes afirmou que a parceria só é possível porque a gestão tem aplicado corretamente os recursos públicos.
“Estamos completando sete anos de gestão e já começo a olhar para o final do nosso mandato com muita alegria e satisfação. Vejo que o Governo de Mato Grosso conseguiu melhorar muitas coisas neste Estado, que cobra impostos, recolhe esse dinheiro e aplica corretamente de volta para a população. É isso que tem gerado prosperidade em Mato Grosso. Poderia ficar aqui muito tempo falando sobre essas realizações, muitas delas vocês conhecem, então todo mundo sabe que aquilo que nós falamos é absolutamente verdade, e essa verdade é reconhecida por grande parte da nossa população”, afirmou.
Vistorias
A agenda do governador Mauro Mendes e da primeira-dama Virginia Mendes em Campos de Júlio começou com a vistoria às obras de asfalto novo da estrada vicinal conhecida como Linha Cabaçu. São 42 quilômetros que serão asfaltados em um investimento superior a R$ 55 milhões, resultado da parceria entre o Governo e a Prefeitura.
Mauro e Virginia Mendes também vistoriaram as obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Angelina Franciscon Mazutti, com um investimento de R$ 2,7 milhões em mais um convênio entre Estado e Prefeitura. Lá, eles foram recebidos por alunos e professores, conhecendo projetos e a estrutura da unidade escolar, que funciona no modelo cívico-militar.
Entrega de casas
Neste sábado, o Governo de Mato Grosso, em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura de Campos de Júlio, também realizou a entrega das chaves da casa própria para 200 famílias pelo programa SER Família Habitação, na modalidade Entrada Facilitada. As unidades fazem parte do Residencial São Sebastião, localizado no bairro Vila Nova. Ao todo, o Estado aportou R$ 3,09 milhões no empreendimento.
Antes da solenidade de entrega das chaves, o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes visitaram o residencial onde foram construídas as casas e conheceram duas famílias beneficiadas.
Idealizado pela primeira-dama, Virginia Mendes, o programa SER Família Habitação, na modalidade Entrada Facilitada, concede até R$ 35 mil para serem aplicados na entrada de imóveis, permitindo que mais famílias realizem o sonho da casa própria. O valor pode ser somado aos benefícios do programa federal de habitação Minha Casa, Minha Vida, e o terreno doado pelo município também é abatido do valor total do imóvel, tornando a aquisição ainda mais acessível.
O presidente da MT Participações e Projetos (MTPar), Wener Santos, destacou que o Estado já viabilizou a construção de mais de 30 mil unidades habitacionais pelo SER Família Habitação.
“Esse programa começou com um sonho e, desde o primeiro momento, o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes cobraram muito para que o Governo construísse casas e permitisse que as pessoas pudessem sair do aluguel. Estruturamos o SER Família Habitação e, em parceria com o Governo Federal e os municípios, temos conseguido atender as famílias que ganham até R$ 12 mil. E a nossa meta é atender 40 mil famílias em todo Mato Grosso até 2026”, disse.
Representando o Governo Federal, o assessor especial da Presidência da República, Valtenir Pereira, destacou o esforço conjunto entre os três níveis do Poder Executivo (federal, estadual e municipal) para a entrega das casas. “Celebramos muito mais do que a entrega de casas: celebramos dignidade, segurança e esperança. Este momento representa o compromisso dos governos que, por meio do Minha Casa, Minha Vida e do SER Família Habitação, constroem não apenas paredes, mas histórias; devolvem sonhos e abrem portas para o futuro. Isso mostra que, quando o diálogo prevalece e o propósito é o mesmo, os resultados acontecem para melhorar a vida das pessoas”, afirmou.
O deputado estadual Valmir Moretto ressaltou que o SER Família Habitação tem devolvido o sonho às famílias. “É muito bom ver essas famílias felizes e realizadas. Sei que muitos sonhavam e, às vezes, nem acreditavam que pudessem ter a casa própria. Mas podem acreditar e confiar que o Governo e a Assembleia Legislativa vão trabalhar sério para mais entregas como essas”, disse.
Mais investimentos
Antes da entrega das casas, o governador Mauro Mendes assinou ainda a autorização para novos convênios com a Prefeitura de Campos de Júlio, que permitirão o asfaltamento de 12 km da MT-388, com previsão de R$ 19,2 milhões em recursos do Estado, além da construção de um ginásio poliesportivo no município. Este último deve receber investimento de cerca de R$ 6 milhões dos cofres do Estado.
Também acompanharam a agenda os secretários Klebson Gomes (Assistência Social e Cidadania) e Vitor Hugo Bruzulato (Justiça) e o comandante-geral da PM, coronel Fernando Tinoco.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Bancos de Leite Humano de MT distribuem 1.587 litros para recém-nascidos prematuros em 2025
O total de leite humano distribuído para recém-nascidos internados em Mato Grosso aumentou 16% de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, segundo balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A distribuição é realizada pela Rede Mato-grossense de Bancos de Leite Humano, que é coordenada pela pasta.
Segundo a SES, foram 1.587 litros distribuídos nos primeiros nove meses de 2025, contra 1.370 litros distribuídos no mesmo período do ano passado.
“Com isso, o Estado pôde atender 1.199 bebês prematuros de janeiro a setembro de 2025, o que representa um crescimento de 10%, na comparação com os 1.086 prematuros atendidos nos três primeiros trimestres de 2024”, destacou a coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde, Rosiene Pires.
O número de pessoas doadoras aumentou 13%, de 1.649 para 1.856, na mesma comparação. Já o total de leite humano coletado de pessoas doadoras registrou alta de 25% nos três primeiros trimestres deste ano em relação ao mesmo período de 2024, passando de 2.294 litros para 2.876 litros.
A rede também realizou 5.977 análises microbiológicas, 7.968 hematócritas e 8.838 de acidez Dornic neste ano. Os exames são fundamentais para garantir a qualidade do leite doado.
Ainda foram realizados 779 atendimentos em grupo, 11.479 atendimentos individuais e 2.287 visitas domiciliares de janeiro a setembro. Os três serviços tiveram alta, respectivamente, de 33%, 13% e 8% na comparação com os três primeiros trimestres do ano passado.
O técnico responsável pela área da Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação, e Alimentação Complementar Saudável da SES, Rodrigo Carvalho, reforçou a importância de os profissionais da saúde e de toda a sociedade apoiarem as mulheres e as pessoas trans que amamentam para estimular a doação de leite humano e a prática do Método Canguru.
“Estamos nos aproximando do Novembro Roxo, o Mês da Prematuridade no Brasil. A doação de leite humano é muito importante para a recuperação da saúde de bebês prematuros internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e só acontece quando a amamentação é bem-sucedida”, disse Carvalho.
Segundo o técnico, a orientação, por meio de uma escuta ativa e acolhedora, é essencial para o sucesso da amamentação, desde o pré-natal, oferecendo apoio prático logo na primeira hora de vida, ainda na sala de parto, evitando a separação entre mãe e bebê.
“Após a alta, receber uma visita da equipe de Saúde da Família ainda na primeira semana é fundamental para fortalecer a confiança em poder amamentar”, concluiu.
Onde doar?
Em Mato Grosso, quatro unidades hospitalares possuem Bancos de Leite Humano (BLH) para atender à alimentação de bebês prematuros e oferecer leite materno pasteurizado: o Hospital Geral e o Hospital Universitário Júlio Muller, em Cuiabá; a Santa Casa de Rondonópolis; e o Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde.
Além destas, a Rede conta com duas unidades de coleta de leite humano, no Hospital Femina, em Cuiabá, e no Hospital Santa Ângela, em Tangará da Serra.
Para doar leite humano, basta entrar em contato com uma das seis unidades de coleta de leite humano ou ir diretamente ao local. A possível doadora deve estar amamentando o seu bebê, estar saudável e não usar nenhuma substância ou medicamento que interfira na amamentação.
Se atender a esses critérios, passar pela triagem clínica e tiver qualquer quantidade excedente de leite, está elegível para a doação.
Cuiabá
BLH Dr. José Faria Vinagre – Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá
Contato: (65) 3363-7035 – segunda a sábado
BLH Hospital Universitário Júlio Müller
Contato: (65) 3615-7203 – segunda a sexta
Posto de Coleta de Leite Humano Femina Hospital e Maternidade
Contato: (65) 2128-9183 – segunda a sábado
Rondonópolis
BLH Santa Casa Rondonópolis
Contato: (66) 3410-2785 – segunda a sexta
Tangará da Serra
Posto de Coleta de Leite Humano Hospital Santa Ângela
Contato: (65) 3311-1900 – segunda a sexta
Lucas do Rio Verde
BLH Hospital São Lucas
Contato: (65) 3548-4134 – todos os dias
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Governador cumpre agenda em 7 municípios do Nortão de MT para vistorias, entregas e autorizações de obras
O governador Mauro Mendes cumpre, entre segunda-feira (20.10) e terça-feira (21.10), uma série de agendas em sete municípios no Nortão de Mato Grosso, para entregas, vistorias e autorizações de obras. Os investimentos do Estado contemplam as áreas de infraestrutura, saúde, segurança, habitação e educação.
O governador percorrerá os municípios de Boa Esperança do Norte, Colíder, Nova Canaã do Norte, Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte e Nova Guarita, que receberam ou receberão recursos do Estado para os empreendimentos.
O circuito começa ao meio-dia, em Boa Esperança do Norte, com a assinatura de um convênio para asfaltar ruas e avenidas no município. O evento será realizado no Clube da Terceira Idade.
A agenda seguinte é no município de Nova Canaã do Norte. Às 15h45, o governador assina a autorização de convênios para 19 quilômetros da MT-441, além de ruas dos distritos de Ouro Branco, Colorado do Norte e Industrial. A solenidade será realizada na praça central da cidade.
No mesmo evento, também serão entregues 354 escrituras definitivas de imóveis para famílias do município. Mauro realiza, ainda, vistorias nas obras de asfalto novo da MT-441 e de mais três avenidas na área urbana, além das obras de construção de 50 casas populares pelo programa SER Família Habitação.
Às 18h, o governador segue para Colíder, onde assina a autorização de convênios para asfaltar 42 quilômetros da MT-410 e para a construção do aeródromo.
Já na terça-feira (21.10), ele e a comitiva continuam a agenda por Colíder, com vistorias às obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Santa Paulina, de asfaltamento da Estrada do Planalto e de reconstrução da Escola Estadual Alzira Maria da Silva.
Às 8h, Mauro Mendes segue para Itaúba, para vistorias às obras de construção de 50 casas populares pelo programa SER Família Habitação e também da construção da piscina municipal.
Ainda no município, o governador inaugura o Núcleo da Polícia Militar de Itaúba e assina as autorizações de convênios para asfaltar ruas e avenidas, além da construção de um miniestádio. As obras receberão recursos do Estado, com contrapartida e execução pela prefeitura.
Às 10h, Mauro Mendes estará em Nova Santa Helena, onde também assina autorizações de convênios para instalação de iluminação nas avenidas Brasil e José Emílio, além da construção do pórtico de entrada da cidade.
Ao meio-dia, o governador chega a Terra Nova do Norte e assina, ainda, a autorização de convênio para asfaltamento e sinalização de ruas do bairro Caixa d’Água. Ele também vistoria às obras do hospital municipal, de ampliação da Escola Estadual Agrícola Terra Nova e de asfalto novo nas avenidas Rio Grande do Sul, Manoel Ramos, Pioneiros e da Estrada do Peru.
A última agenda do dia é às 14h30, em Nova Guarita. Mauro Mendes assina a autorização de convênio para asfalto novo de 13 km da MT-208, além da recuperação de ruas e avenidas da cidade e da construção de calçada na praça central. O governador inaugura uma ponte de 90 metros sobre o rio Braço Dois, na mesma rodovia, e 6 km de asfalto novo na MT-410, que fica entre Nova Guarita e Colíder.
Confira a agenda na íntegra:
Segunda-feira, 20/10
– 12h – Chegada em Boa Esperança do Norte
- Ato de assinatura da autorização de convênio para asfaltamento de ruas e avenidas. Local: Clube da Terceira Idade
– 15h10 – Chegada em Colíder, com deslocamento para Nova Canaã do Norte
– 15h45 – Chegada em Nova Canaã do Norte
- Ato de assinatura das autorizações de convênios para asfaltamento de 19 km da MT-441 e de ruas do Distritos de Ouro Branco e Colorado no Norte, do acesso ao Distrito Industrial e entrega de 354 escrituras definitivas de imóveis. Local: Praça Central
- Vistoria às obras de asfaltamento das Avenidas Goiás, Airton Senna, Rondônia, Amazonas e da MT-441
- Vistoria às obras de construção de 50 casas populares pelo programa SER Família Habitação
– 18h – Retorno para Colíder
- Ato de assinatura das autorizações de convênios para asfaltamento de 42 km da MT-410 e de construção do aeródromo
Terça-feira, 21/10
– 6h30 – Vistoria às obras de asfalto novo da Estrada do CTG
- Vistoria às obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Santa Paulina
- Vistoria às obras de asfaltamento da Estrada do Planalto
- Vistoria às obras de reconstrução da Escola Estadual Alzira Maria da Silva
– 8h – Chegada em Itaúba
- Vistoria às obras de construção de 50 casas populares pelo programa SER Família Habitação
- Vistoria às obras de construção da piscina municipal
- Inauguração do núcleo da Polícia Militar
- Ato de assinatura das autorizações de convênios para asfaltamento de ruas e avenidas e construção de miniestádio. Local: Praça Central
– 10h – Chegada em Nova Santa Helena
- Ato de assinatura das autorizações de convênios para instalação da iluminação das Avenidas Brasil e José Emílio e de construção do pórtico de entrada da cidade. Local: Prefeitura Municipal
– 12h – Chegada em Terra Nova do Norte
- Almoço com lideranças. Local: Centro de Eventos Rancho Crioulo
- Ato de assinatura da autorização de convênio para asfaltamento e sinalização de ruas do bairro Caixa D’Água. Local: em frente às obras do Hospital Municipal
- Vistoria às obras de construção do Hospital Municipal
- Vistoria às obras de asfaltamento das Avenidas Rio Grande do Sul, Manoel Ramos, Pioneiros e da Estrada do Peru
- Vistoria às obras de ampliação da Escola Estadual Agrícola Terra Nova
– 14h30 – Chegada em Nova Guarita
- Ato de assinatura das autorizações de convênios para asfaltamento de 13 km da MT-208, recuperação de ruas e avenidas e construção de calçada na praça central. Local: Salão Paroquial
- Inauguração da ponte sobre o Rio Braço Dois na MT-208 (90 metros) e de 6,2 km de asfalto novo da MT-410, entre Nova Guarita e Colíder
– 17h – Retorno para Cuiabá
Fonte: Governo MT – MT
Governo de MT entrega chaves da casa própria para 200 famílias e anuncia investimentos
Ação da primeira-dama e Secretaria da Mulher movimenta Parque Tia Nair
Seis merendeiras de Cuiabá disputam melhor prato e prêmio de R$ 8 mil
Governo de MT assina ordem de serviço para novas instalações de três delegacias no prédio do antigo Cridac
TJ avança na construção de uma Justiça mais inclusiva e reúne quase 1,5 mil em capacitação sobre TEA
Segurança
Governo de MT assina ordem de serviço para novas instalações de três delegacias no prédio do antigo Cridac
O Governo de Mato Grosso assinou, nesta sexta-feira (17.10), a ordem de serviço para a instalação de três delegacias especializadas...
Polícia Militar localiza e recupera carro e moto roubados em Rondonópolis
Policiais militares do 5º Batalhão recuperaram, nesta sexta-feira (17.10), um carro e uma motocicleta que foram roubados durante uma ação...
PM prende homem que mantinha ex-namorada em cárcere privado em Confresa
Policiais militares da 3ª Companhia Independente prenderam em flagrante, na madrugada deste sábado (18.10), um homem de 32 anos, por...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
-
Economia & Finanças4 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Economia & Finanças4 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
-
JUSTIÇA5 dias atrás
Projeto de viveiro permanente é lançado com apoio do MPMT
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde recebe medicamento inédito para tratamento de câncer de mama no SUS
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Três comunidades de Nova Bandeirantes serão atendidas por mutirões eleitorais
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Paralisação nos EUA deixa mercado de soja ‘no escuro’ e exige cautela do produtor brasileiro
-
Cuiabá5 dias atrás
Cata-treco percorre CPA IV, Guia e outros sete bairros nesta semana em Cuiabá