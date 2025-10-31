Governo de MT entrega mais uma escola moderna e equipada para atender estudantes mais de mil estudantes

Com investimento de R$ 7,9 milhões, mais uma reforma e ampliação de escola da Rede Estadual foi entregue, nesta sexta-feira (31), na região do Grande CPA, em Cuiabá. A nova estrutura da Escola Estadual Cívico Militar Profª. Ana Maria do Couto foi inaugurada pelo governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, e passa a ter capacidade para atender 1.080 estudantes.

Entre as melhorias estão um novo bloco educacional, quadra poliesportiva, vestiários modernos, além de 18 salas de aulas, incluindo laboratório e biblioteca, banheiros com acessibilidade e refeitório.

“Vocês não sabem o prazer que tenho de voltar aqui e ver essa escola com essa estrutura. Estudantes, aproveitem as oportunidades que o Governo está dando para a educação. Estudem e se esforcem que o céu vai ser o limite para os sonhos de vocês”, disse Mauro Mendes.



O secretário de Educação, Alan Porto, destacou que, com essa entrega, a Seduc reafirma seu compromisso com o desenvolvimento educacional e social, garantindo que cada criança e jovem tenha acesso a um ambiente digno, moderno e inspirador para aprender e crescer.

“Hoje é um dia de grande alegria e orgulho para todos nós. Cada detalhe dessa escola foi pensado para oferecer aos nossos alunos o que há de melhor: um ambiente acolhedor, moderno e que estimule o aprendizado”, falou o secretário.

A diretora da unidade, Marta Silva, se emocionou ao agradecer pelo investimento na educação. Segundo ela, a escola é uma segunda casa para os estudantes e essa melhoria marca um novo capítulo.

“Hoje é um dia que ficará marcado na história da nossa escola e no coração de cada um de nós. Ver a nova Escola Ana Maria do Couto pronta, tão bonita, moderna e acolhedora, é a realização de um sonho que foi construído com muito esforço, dedicação e amor à educação”, completou.

Conforme a estudante do 6º ano, Isabela Conceição, essa reforma foi muito desejada e esperada pelos alunos. “Agora, podemos ter aulas de educação física com dignidade e passar nosso recreio mais à vontade”, concluiu a estudante.

