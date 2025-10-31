Connect with us

MATO GROSSO

Governo de MT entrega mais uma escola moderna e equipada para atender estudantes mais de mil estudantes

Publicado em

31/10/2025

Com investimento de R$ 7,9 milhões, mais uma reforma e ampliação de escola da Rede Estadual foi entregue, nesta sexta-feira (31), na região do Grande CPA, em Cuiabá. A nova estrutura da Escola Estadual Cívico Militar Profª. Ana Maria do Couto foi inaugurada pelo governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, e passa a ter capacidade para atender 1.080 estudantes.

Entre as melhorias estão um novo bloco educacional, quadra poliesportiva, vestiários modernos, além de 18 salas de aulas, incluindo laboratório e biblioteca, banheiros com acessibilidade e refeitório.

“Vocês não sabem o prazer que tenho de voltar aqui e ver essa escola com essa estrutura. Estudantes, aproveitem as oportunidades que o Governo está dando para a educação. Estudem e se esforcem que o céu vai ser o limite para os sonhos de vocês”, disse Mauro Mendes.


O secretário de Educação, Alan Porto, destacou que, com essa entrega, a Seduc reafirma seu compromisso com o desenvolvimento educacional e social, garantindo que cada criança e jovem tenha acesso a um ambiente digno, moderno e inspirador para aprender e crescer.

“Hoje é um dia de grande alegria e orgulho para todos nós. Cada detalhe dessa escola foi pensado para oferecer aos nossos alunos o que há de melhor: um ambiente acolhedor, moderno e que estimule o aprendizado”, falou o secretário.

A diretora da unidade, Marta Silva, se emocionou ao agradecer pelo investimento na educação. Segundo ela, a escola é uma segunda casa para os estudantes e essa melhoria marca um novo capítulo.

“Hoje é um dia que ficará marcado na história da nossa escola e no coração de cada um de nós. Ver a nova Escola Ana Maria do Couto pronta, tão bonita, moderna e acolhedora, é a realização de um sonho que foi construído com muito esforço, dedicação e amor à educação”, completou.

Conforme a estudante do 6º ano, Isabela Conceição, essa reforma foi muito desejada e esperada pelos alunos. “Agora, podemos ter aulas de educação física com dignidade e passar nosso recreio mais à vontade”, concluiu a estudante.

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

MATO GROSSO

Corpo de Bombeiros divulga gabarito definitivo das provas para bombeiros temporários

Published

2 horas atrás

on

31/10/2025

By

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) divulgou, nesta sexta-feira (31.10), o gabarito definitivo das provas do processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Soldado BM de 2ª Classe Temporário, nas especialidades de auxiliar e condutor. Confira aqui.

A publicação ocorre após a análise e o julgamento dos recursos apresentados pelos candidatos em relação ao gabarito preliminar. As provas foram aplicadas no último domingo (25.10) em diversos municípios do Estado, onde os futuros militares deverão atuar, tanto em unidades operacionais já em funcionamento quanto em novas unidades que serão inauguradas em diferentes regiões de Mato Grosso.

Já o resultado preliminar da prova objetiva, que trará a listagem dos candidatos classificados para a próxima etapa, bem como as orientações sobre a interposição de recursos, está previsto para o dia 4 de novembro. Em seguida, os candidatos aprovados nessa fase serão convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF), programado para ocorrer entre os dias 10 e 16 de novembro. Posteriormente, será realizada a Investigação Social e Documental.

Todas as etapas, assim como seus respectivos resultados, serão divulgadas no site oficial do processo seletivo. Uma vez aprovados e incorporados à tropa, os militares temporários irão reforçar a capacidade de resposta e ampliando a presença da corporação em todo o Estado. A remuneração oferecida é de R$ 3.602,23, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 486,14. A carga horária poderá ser cumprida em regime de escala operacional ou expediente administrativo, conforme a necessidade da corporação.

Veja aqui o edital e todas as etapas do seletivo já realizadas.

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

MATO GROSSO

Polícia Civil prende em flagrante autor de roubos em lojas femininas da Capital

Published

2 horas atrás

on

31/10/2025

By

Um homem apontado como autor de uma série de roubos em uma loja de roupas femininas na Capital foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quinta-feira (30.10), em rápida ação realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

O suspeito, de 38 anos, possuía diversas passagens criminais e já era monitorado por tornozeleira eletrônica, porém havia rompido o dispositivo para a prática de novos crimes.

As investigações apontaram que o suspeito está envolvido em pelo menos quatro outros roubos, todos com o mesmo modo de ação, invadindo lojas de roupas femininas e ameaçando as atendentes. Os crimes, registrados entre os dias 16 e 24 de outubro, vinham causando temor entre comerciantes e funcionárias de lojas da região central da capital.

Para praticar o crime, o suspeito atuava sozinho, simulando ser cliente para se aproximar das vítimas, sempre mulheres, e fazendo ameaças, subtraía joias, celulares e dinheiro.

Após intensas investigações, os policiais civis da Derf Cuiabá conseguiram identificar o suspeito, que foi localizado em um antigo hospital abandonado, nas proximidades da Rodovia BR-163, no bairro Tijucal. Com ele, foram apreendidos celulares, roupas e outros objetos utilizados nos crimes.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado.

O delegado titular da Derf Cuiabá, Sylvio do Vale Ferreira Júnior, destacou que o trabalho contínuo de investigação e a integração da equipe foram determinantes para o resultado.

“Trata-se de um criminoso reincidente, que vinha aterrorizando o comércio local. A atuação ágil e técnica da equipe da Derf foi fundamental para interromper essa sequência de crimes e garantir maior segurança à população de Cuiabá”, afirmou o delegado.

Flagrante de receptação

Durante as investigações, a equipe da Derf também identificou um homem, de 76 anos, apontado como receptador das joias roubadas. Ele foi localizado em um comércio no centro de Cuiabá e admitiu ter comprado os objetos subtraídos.

O suspeito foi conduzido à Derf, onde foi autuado em flagrante por crime de receptação qualificada, em razão de exercer atividade comercial e adquirir produtos de origem criminosa.

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA31/10/2025

Polícia Civil prende em flagrante autor de roubos em lojas femininas da Capital

Um homem apontado como autor de uma série de roubos em uma loja de roupas femininas na Capital foi preso...
SEGURANÇA31/10/2025

Polícia Civil orienta consumidores a não pegar corridas fora de aplicativos para show do Guns

A Polícia Civil estará na Arena Pantanal, na noite desta sexta-feira (31.10), como parte da segurança do show da banda...
SEGURANÇA31/10/2025

Polícia Civil prende homem contumaz em furtos e roubos em estabelecimentos comerciais

Um homem contumaz em crimes de roubo foi novamente preso pela Polícia Civil, em ação da Delegacia Especializada de Roubos...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262