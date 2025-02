Governo de MT entrega nova Escola Estadual Jupiara com investimento de R$ 7,8 milhões

O governador Mauro Mendes, a primeira-dama Virginia Mendes e o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, inauguraram, na manhã desta sexta-feira (21.2), em Campo Verde, o novo prédio da Escola Estadual Jupiara com investimentos de R$ 7,8 milhões.

“Estudei a minha vida inteira na escola pública. Hoje, com os investimentos do Governo, o ensino público voltou com muito mais força e qualidade. Muitos alunos de escola particular estão migrando para a pública porque hoje nós temos tecnologias que antes não tínhamos. Temos muita coisa para fazer, e não vamos conseguir fazer tudo o que é preciso fazer, mas estamos colocando a educação no rumo muito melhor. A educação é que irá garantir um bom futuro para todos vocês”, afirmou o governador Mauro Mendes durante a entrega da escola.

Alan Porto afirmou que os investimentos na Rede Estadual de ensino, como a entrega da Escola Estadual Jupiara, fazem parte da meta de colocar o Estado entre as cinco melhores educação do país. “O Estado faz seu dever de casa e investe na infraestrutura, no ensino e na aprendizagem”, apontou.

O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, acrescentou que nunca na história de Mato Grosso um governo fez tanto investimento como na atual gestão. “Não falo apenas de infraestrutura, mas também de pessoas. Afinal, quem fará uso e a gestão de todo esse patrimônio são os mato-grossenses”, apontou.

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes, apontou que os maiores beneficiados com a entrega da escola são os alunos. “Os estudantes estão recebendo o que é de melhor na educação pública tem a oferecer”, avaliou.

Localizada em um bairro periférico, a Escola Jupiara foi erguida no mesmo local do antigo prédio, que foi demolido para dar lugar a uma estrutura moderna e adequada às necessidades educacionais atuais. A unidade conta com 10 salas de aula, refeitório e uma quadra poliesportiva. 558 alunos estão matriculados, abrangendo do 6º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio, para o ano letivo deste ano.

Fonte: Governo MT – MT