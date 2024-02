Governo de MT entrega nova escola estadual no bairro Real Parque em Cuiabá

A Arena Pantanal será palco da 37ª edição do Vinde e Vede, encontro de oração considerado o maior evento religioso católico do Centro-Oeste. De sábado (10.02) até terça-feira (13.02), cerca de 140 mil pessoas devem participar do tradicional evento de evangelização.

Realizado pela Arquidiocese de Cuiabá, Renovação Carismática Católica e Movimento Sacerdotal Mariano, o encontro deste ano tem como tema “Voltando ao primeiro amor”. Além da ampla estrutura do estádio, os participantes contarão com praça de alimentação, estacionamento e linhas de ônibus diretas para o local.

No sábado (10.02), a programação começa às 19h e segue até as 5h do dia seguinte. No domingo (11.02), o encontro acontece das 14h às 21h30; na segunda (12.02), haverá o grande Cenáculo Mariano e a programação vai das 10h30 às 21h; e na terça-feira (13.02), último dia do evento, as atividades seguem das 10h às 22h.

O equipamento esportivo da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) também é o cenário de outro evento religioso: a Cruzada Evangelística da União de Mocidades das Assembleias de Deus de Cuiabá e Região (Umadecre). O encontro ocorre nesta quinta-feira (08.02), a partir das 19h, no entorno da Arena Pantanal, no setor Leste.

Já o setor Oeste do estádio será o acesso das torcidas dos times do Cuiabá e do União que se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Mato-grossense de Futebol, nesta quinta-feira (08.02), às 19h.

Os ingressos custam a partir de R$ 10 e a venda é realizada por meio de plataforma que permite cadastrar a face do torcedor, já que o acesso aos jogos do Cuiabá depende de reconhecimento facial (link aqui).

No ginásio Aecim Tocantins, que também integra o Complexo Arena Pantanal, a atividade do fim de semana é o 1º Campeonato de Verão de Vôlei da Baixada Cuiabana. Com jogos de equipes masculinas e femininas, a competição realizada pela Tchapa e Cruz Voleibol ocorre no sábado (10.02) e domingo (11.02), a partir das 7h.