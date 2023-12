Governo de MT entrega nova unidade escolar em Porto dos Gaúchos; “Era um sonho da nossa comunidade”, afirma diretora

O Governo de Mato Grosso entregou neste domingo (03.12) a obra de construção e readequação da Escola Estadual José Alves Bezerra, em Porto dos Gaúchos. A construção conta com investimentos de R$ 3,7 milhões, e foi realizada em regime de colaboração entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a prefeitura do município.

A escola possui 11 salas de aula, refeitório, cozinha, laborátório, dependências administrativas e sala multiuso com biblioteca e sala de informática.

O governador em exercício Otaviano Pivetta realizou a entrega da nova unidade e destacou a importância da obra.

“Eu vejo um semblante de dedicação e amor nesses profissionais envolvidos na educação dos nossos jovens estudantes. Através do nosso trabalho, liderado pela Seduc, nós vamos realizar essa revolução na educação em Mato Grosso. Estamos entregando essa unidade escolar que representa o dever do nosso Estado com a sociedade”, declarou.

Já o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, explicou que a unidade possuía o projeto de reforma desde 2017, mas que foi somente na gestão atual que a ação foi efetivada.

“Essa é uma obra muito aguardada pelo município de Porto dos Gaúchos, e que vai possibilitar que mais estudantes tenham acesso a uma infraestrutura de qualidade, salas climatizadas, equipamentos tecnológicos e os materiais do Sistema Estruturado de Ensino. Mais uma ação que vai contribuir com a nossa meta de colocar a educação de Mato Grosso entre as melhores do país”, afirmou.

A deputada estadual Janaína Riva, que prestigiou a inauguração, ressaltou a parceria para a construção da primeira escola do Vale do Arinos. “Uma referência da gestão do governador Mauro Mendes”, disse a representante do Legislativo.

O prefeito de Porto dos Gaúchos, Valderlei Antônio de Abreu, indicou o regime de colaboração entre Estado e Município, como ferramenta fundamental de avanço na educação.

“Essa obra tem um significado muito importante para todos nós. Representa o caminho que a Educação em Porto dos Gaúchos está seguindo. Isso só é possível pelo olhar do governador, Mauro Mendes e as demais parcerias através do regime de colaboração”, pontuou.

A ação faz parte das políticas públicas de avanço na Educação do Plano Educação 10 anos, que tem como objetivo investir em infraestrutura de qualidade para estudantes, professores e demais profissionais da Rede Estadual de Ensino.

Para a diretora da escola, Eliane Schwab, que trabalha na unidade desde 2009, a entrega representa o compromisso com a educação.

“Era um sonho da nossa comunidade há muitos anos a conclusão dessa obra. Os estudantes merecem um espaço novo, equipado e pronto para ser utilizado. É uma emoção fazer parte disso tudo”, disse.

Para a estudante, Rafaela Rutzen, do 1° ano do Ensino Médio, a transformação da escola demonstra a importância da comunidade estudantil. “A escola foi completamente renovada, com novos espaços e ambientes. Com o chromebook em sala de aula, temos a possibilidade interagir em e realizar pesquisas em tempo real”, contou.

Já para Ana Júlia do Prado, também do 1 ano B, a nova estrutura complementa as ações que contribuem no desenvolvimento dos estudantes.

“A estrutura da unidade é apenas um dos pontos que constroem a educação. Oferecer um ambiente completo como este, é uma forma de incentivar a nossa dedicação. A escola vai permanecer, para que outros estudantes também utilizem esse espaço, e possam sentir o mesmo entusiasmo quando chegarem para estudar”, explicou.

Também participaram da entrega da escola, o vice-prefeito de Porto dos Gaúchos, Mauro Ferreira, o secretário municipal de Educação, Carlos Alberto e o presidente da câmara de vereadores do município, Leandro Budke.

Fonte: Governo MT – MT