Governo de MT entrega novas máquinas e fortalece investimentos na produção dos municípios de Rio Branco e Salto do Céu

O Governo do Estado entregou aos municípios de Rio Branco e Salto do Céu duas máquinas modelo retroescavadeiras, avaliadas em R$ 303,5 mil cada, com investimento total de R$ 607 mil. Na oportunidade, também foi reinaugurada a subsede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) no município de Rio Branco. As entregas aconteceram na segunda-feira (5.5).

De acordo com a Secretária de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), Andreia Fujioka, o investimento do Governo do Estado em implementos agrícolas demonstra a preocupação em fomentar a produção e oferecer condições para que os municípios possam realizar a manutenção das estradas, garantindo o escoamento da produção rural e o desenvolvimento do setor de alimentos.

“Estamos cumprindo aqui, nessas visitas, o que o Governo do Estado se propõe a fazer. Uma das grandes prioridades é a produção de alimentos. Com essas retroescavadeiras, os municípios terão condições de organizar a manutenção das estradas vicinais, cavar poços ou construir barragens para resolver a questão da água. Tudo isso reflete diretamente na melhoria da produção. Essa é uma orientação do governador Mauro Mendes e do vice-governador Otaviano Pivetta, fomentar quem mais precisa. Tenho certeza de que vocês ainda receberão muitos outros recursos”, afirmou a secretária.

O deputado estadual Valmir Moretto, autor da indicação das máquinas, destacou que o apoio do Governo do Estado é essencial para fortalecer a produção de alimentos na região. “Existe um esforço concreto do Governo do Estado, por meio da Seaf, para contribuir com a produção dessa região. Todos os municípios têm muitas demandas, e a Seaf tem cumprido seu papel com ações reais”, ressaltou o parlamentar.

O prefeito de Rio Branco, Pabollo Siman, agradeceu a entrega e reforçou que a população é a principal beneficiada. “É uma honra receber toda essa estrutura do Governo em nosso município. É uma parceria que deu muito certo. Tudo o que conseguimos por meio da Seaf soma com o desenvolvimento e o atendimento à população. A palavra é gratidão ao Governo do Estado por todo o suporte”, destacou.

O prefeito de Salto do Céu, Professor Mauto Teixeira, também agradeceu. “Quero agradecer ao Governo por contribuir com o nosso município, não apenas por mais essa entrega, mas por todos os atendimentos que temos recebido. O Governo de Mato Grosso tem um olhar para todas as regiões, independentemente do tamanho, e quem ganha com isso é a população”, enfatizou.

Também participaram das entregas, os prefeitos de Mirassol D’Oeste, Héctor Bezerra, de Porto Esperidião, Odirlei Faria e de Lambari D’Oeste, Marcelo VieiraMarcelo Vieira, além de vereadores e secretários municipais.

Investimentos em Rio Branco e Salto do Céu

De 2019 até o momento, foram investidos em Rio Branco um total de R$ 2,1 milhões em novos veículos, incluindo caminhões basculantes e outros veículos, além de máquinas como escavadeiras, pá carregadeiras, retroescavadeiras e implementos. Já em Salto do Céu, os investimentos somaram R$ 436 mil, com a aquisição de 1 Pickup Strada, 2 carretas basculantes e novos implementos. Total de Investimentos nos dois municípios é de R$ 2,5 milhões.

Fonte: Governo MT – MT