Governo de MT entrega primeira etapa da Feira do Produtor de Chapada dos Guimarães

A visita ao estudante Rafael Matos de 26 anos, emocionou não apenas a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, mas toda equipe de servidores da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF), Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac) e todos que acompanharam de perto o encontro.

De fato, a história do Rafael é inspiradora. Ele tem uma deficiência chamada tetraplegia espática, por razão de uma paralisia cerebral. Isso poderia limitá-lo a muitas coisas, porém sua força de vontade e a dedicação da sua mãe, dona Maria do Carmo Matos, foram capazes de conquistar muitas coisas, uma delas o ingresso, por meio do Enem, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no curso de Ciência da Computação.

Mas, para melhorar a qualidade de vida do Rafael, era preciso uma cadeira de rodas motorizada e adaptada para que ele comandasse com os pés.



Logo que a primeira-dama Virginia Mendes soube da história do Rafael, por meio de uma publicação da procuradora do Estado Mariana da Costa, uma força-tarefa se formou para agilizar a cadeira de rodas motorizada e personalizada.

“Foi muito emocionante visitar o Rafael, ver a alegria no olhar dele, o sorriso lindo e poder entregar a cadeira que vai ajudar muito a ele e a mãe, que é uma guerreira. Parabéns para dona Maria do Carmo, por ser esse amor, e por nos mostrar essa grandeza de mãe que ela é. Ser mãe é isso, estar ao lado do filho, ajudar os filhos. De coração, agradeço a todos que ajudaram nesta ação, a diretora Suely Curvo, do Cridac, e toda equipe responsável por providenciar a cadeira, especialmente a Dra. Mariana Costa, porque foi por meio dela que chegamos até o Rafael”, agradeceu a primeira-dama Virginia Mendes.



“O Rafael é uma pessoa especial não pelas necessidades especais que ele tem, mas pela paz, alegria e boas energias que transmite a todos que estão a sua volta. Ele enfrenta as limitações com coragem e determinação, porque sabe o que ele quer e o que o faz feliz. Recebemos uma linda lição de vida com o exemplo desse anjo que é o Rafael”, disse Virginia Mendes.

Para a procuradora Mariana Costa, a participação da primeira-dama do Estado no processo de aquisição da cadeira foi importante para mostrar que o estado está presente na vida das pessoas.

“A participação da primeira-dama Virginia Mendes foi excepcional, realmente maravilhosa, porque é bom que as pessoas saibam que o estado tem olhospara esse tipo de situação, como as pessoas com deficiência que têm tanto potencial e que às vezes não sabem onde buscar auxílio. Rafael vai alçar voos muito grandes”.

Dona Maria do Carmo agradeceu pelo presente.

“Essa cadeira é um sonho realizado. Todos os dias saíamos às 11 horas para pegar dois ônibus com uma cadeira mais simples para chegar até a faculdade, era muito difícil. Graças a Deus, a Dra. Mariana olhou com todo carinho por nós e começou uma campanha, e a partir daí a primeira-dama Virginia Mendes chegou até nós, com toda atenção e cuidado com a gente, estou muito feliz. Agora, com a cadeira nova, eu e o Rafael vamos andar um ao lado do outro, levar ele para ver o irmão jogar bola que ele tanto gosta, e ter mais conforto para ele se locomover. Muito obrigada a todos por esse presente mais que especial”, agradeceu.

A diretora do Cridac, Suely Carmo, falou da satisfação de participar da entrega ao Rafael.

“Estamos felizes por participar dessa entrega, a pedido da primeira-dama Virginia Mendes, juntamente com a procuradora Mariana Costa. Procuramos agilizar ao máximo e estamos todos felizes por essa ação ter dado certo. Na próxima semana o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, vai entregar 25 cadeiras motorizadas para outras pessoas. O governador Mauro Mendes tem um olhar sensível às necessidades especiais e a primeira-dama Virginia Mendes é uma bênção na vida das pessoas que mais precisam”.

Além da cadeira de rodas personalizada, a família do Rafael também foi beneficiada com a entrega de cestas básicas e kits de higiene e limpeza, por meio do programa SER Familia Solidário, e cobertores, por meio do SER Família Aconchego.