Governo de MT entrega reforma e ampliação da escola em Nova Mutum: “agora, fica até mais fácil de estudar”, afirma aluna

O Governo de Mato Grosso entregou a reforma e ampliação da Escola Estadual Cívico Militar Virgílio Corrêa Filho, na manhã desta segunda-feira (13.10), no município de Nova Mutum (a 240km de Cuiabá).

Com investimento de R$ 7,4 milhões, a unidade vai beneficiar mais de 1.560 estudantes. A unidade conta com 26 salas de aula, biblioteca, quadra poliesportiva, refeitório, vestiário, pórtico de entrada e demais espaços administrativos e pedagógicos.

Representando o governador Mauro Mendes, o vice-governador, Otaviano Pivetta, esteve presente na cerimônia de inauguração e comentou sobre o sentimento ao visitar a escola com as novas melhorias.

“Um sentimento de conquista. É satisfatório ver todo o investimento feito em algo que fará bem para o futuro dos nossos estudantes. Vejo nesse ambiente escolar uma boa direção, estudantes com os olhos brilhando e muita dedicação dos gestores. Sentimento de conquista e alívio por saber que os estudantes estão bem acolhidos”, destacou Pivetta.

Com a ampliação, a escola passa a contar com 26 salas de aula em uma área de intervenção de 2.063,00 m². A capacidade é para atender 1.560 alunos, distribuídos em 720 por turno, período da manhã e tarde, oferecendo melhores condições de aprendizado, lazer e alimentação.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, comentou sobre a diferença da infraestrutura antiga com a atual, impactando 100% no dia a dia dos estudantes.

“Era péssima a estrutura anterior. Hoje, entregamos uma estrutura totalmente diferente. Uma ampliação de nota 10, mais iluminada, ambiente acolhedor e mais aconchegante, enfim, tudo que os estudantes precisam para o ensino de qualidade. Não é só entregar uma escola, é entregar uma escola com amor, inclusão, respeito e dignidade”, destacou.

O prefeito do município, Leandro Félix, destacou a importância dessa inauguração para a comunidade. “A Vírgilio foi construída em 2008 e, na época, serviu muito bem à população. Porém, com o tempo foi necessário fazer uma nova estrutura e o secretário Alan Porto aceitou assim que foi proposto. Que investimento bem feito aqui. É algo que mudou a vida dos estudantes”, disse.

Para a estudante do 9° ano do ensino fundamental, Aline Barbosa, com a reforma, o prazer em estudar aumentou. “A gente tem uma quadra de areia na escola, as novas salas estão modernas, delicadas, lindas. Agora, fica até mais fácil de estudar, porque além da reforma e ampliação, temos todos os materiais didáticos necessários para os nossos estudos”, disse.

Também participaram da cerimônia de inauguração, os secretários de Estado Fábio Garcia (Casa Civil) e César Roveri (Sesp), a suplente de senadora Margareth Buzetti, além de autoridades do município.

Fonte: Governo MT – MT