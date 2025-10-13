MATO GROSSO
Governo de MT entrega reforma e ampliação da escola em Nova Mutum: “agora, fica até mais fácil de estudar”, afirma aluna
O Governo de Mato Grosso entregou a reforma e ampliação da Escola Estadual Cívico Militar Virgílio Corrêa Filho, na manhã desta segunda-feira (13.10), no município de Nova Mutum (a 240km de Cuiabá).
Com investimento de R$ 7,4 milhões, a unidade vai beneficiar mais de 1.560 estudantes. A unidade conta com 26 salas de aula, biblioteca, quadra poliesportiva, refeitório, vestiário, pórtico de entrada e demais espaços administrativos e pedagógicos.
Representando o governador Mauro Mendes, o vice-governador, Otaviano Pivetta, esteve presente na cerimônia de inauguração e comentou sobre o sentimento ao visitar a escola com as novas melhorias.
“Um sentimento de conquista. É satisfatório ver todo o investimento feito em algo que fará bem para o futuro dos nossos estudantes. Vejo nesse ambiente escolar uma boa direção, estudantes com os olhos brilhando e muita dedicação dos gestores. Sentimento de conquista e alívio por saber que os estudantes estão bem acolhidos”, destacou Pivetta.
Com a ampliação, a escola passa a contar com 26 salas de aula em uma área de intervenção de 2.063,00 m². A capacidade é para atender 1.560 alunos, distribuídos em 720 por turno, período da manhã e tarde, oferecendo melhores condições de aprendizado, lazer e alimentação.
O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, comentou sobre a diferença da infraestrutura antiga com a atual, impactando 100% no dia a dia dos estudantes.
“Era péssima a estrutura anterior. Hoje, entregamos uma estrutura totalmente diferente. Uma ampliação de nota 10, mais iluminada, ambiente acolhedor e mais aconchegante, enfim, tudo que os estudantes precisam para o ensino de qualidade. Não é só entregar uma escola, é entregar uma escola com amor, inclusão, respeito e dignidade”, destacou.
O prefeito do município, Leandro Félix, destacou a importância dessa inauguração para a comunidade. “A Vírgilio foi construída em 2008 e, na época, serviu muito bem à população. Porém, com o tempo foi necessário fazer uma nova estrutura e o secretário Alan Porto aceitou assim que foi proposto. Que investimento bem feito aqui. É algo que mudou a vida dos estudantes”, disse.
Para a estudante do 9° ano do ensino fundamental, Aline Barbosa, com a reforma, o prazer em estudar aumentou. “A gente tem uma quadra de areia na escola, as novas salas estão modernas, delicadas, lindas. Agora, fica até mais fácil de estudar, porque além da reforma e ampliação, temos todos os materiais didáticos necessários para os nossos estudos”, disse.
Também participaram da cerimônia de inauguração, os secretários de Estado Fábio Garcia (Casa Civil) e César Roveri (Sesp), a suplente de senadora Margareth Buzetti, além de autoridades do município.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Governador recebe Comenda do Senado por avanço na alfabetização infantil em MT
O governador Mauro Mendes foi homenageado nesta segunda-feira (13), em sessão solene no Senado Federal, com a comenda “Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa”.
“Recebo essa honraria em nome de milhares de professores e professoras que estão todos os dias nas salas de aula alfabetizando nossas crianças com dedicação. É um mérito que divido com cada um deles, em nome de três professoras: Valdete Salazar, de Várzea Grande, Leonice Giordani, de Sorriso, e Laura Aparecida, de Guiratinga”, afirmou Mauro Mendes.
A comenda é um reconhecimento nacional pelos avanços de Mato Grosso, que figurou entre os cinco estados que mais avançaram no Índice Estado Alfabetizador (IEA), elaborado por uma comissão independente com participação do Senado, MEC, Unesco, Fundação Roberto Marinho, Fundação Lemann, Instituto Natura e outras entidades.
O índice avaliou critérios como taxas de alfabetização, equidade racial e social, formação de professores e engajamento do Estado com o tema.
O governador lembrou que, em 2019, Mato Grosso estava em 20⁰ lugar na alfabetização na idade certa, mas conseguiu avançar para o 9⁰ lugar.
“Pedi que minha equipe visitasse os 10 estados com melhores indicadores e aprendesse tudo que funcionava. Não inventamos moda. Investimos em continuidade, foco e eficiência. Esse é o resultado do trabalho de todos os profissionais da Educação”, completou.
O presidente do Senado, Hugo Motta, destacou a conquista.
“Essa sessão tem um simbolismo muito forte. Nada é mais importante do que garantir que nossas crianças saibam ler e escrever na idade certa. Por isso, essa premiação celebra vidas transformadas e políticas públicas bem executadas”, afirmou.
O ministro da Educação, Camilo Santana, também parabenizou os resultados alcancados por Mato Grosso.
“Essa comenda mostra que é possível se destacar na alfabetização, na redução das desigualdades e na formação continuada. Peço uma salva de palmas ao Estado de Mato Grosso e aos seus educadores”, registrou.
Além de Mauro Mendes, receberam a honraria os governadores Clécio Luís (Amapá), Elmano de Freitas (Ceará), Raquel Lyra (Pernambuco) e Romeu Zema (Minas Gerais).
A sessão solene contou com a presença de diversas autoridades, como o senador Cid Gomes (idealizador da Comenda); a senadora Tereza Leitão; a secretária de Educação Básica do MEC, Katia Helena Serafim Cruz; o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teodoro Santos; e as secretárias adjuntas da Seduc-MT, Adriana Tomasini (Regime de Colaboração) e Flávia Emanuelle Soares (Executiva).
Resultados concretos
Só neste ano, o Governo de Mato Grosso destinou R$ 8 milhões em premiações às escolas que melhor alfabetizaram seus alunos. Professores e estudantes também foram reconhecidos individualmente com bônus e certificados.
Além da alfabetização na idade certa, o Estado reduziu os índices de analfabetismo entre pessoas de 15 a 59 anos: era 5,9% em 2018 e caiu para 3,8% em 2024. Com esse índice abaixo de 4%, segundo os indicadores da Unesco, Mato Grosso já é considerado território livre do analfabetismo.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Politec de Confresa identifica corpo de jovem desaparecido em Vila Rica
A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Confresa confirmou, na manhã desta segunda-feira (13.10), a identidade de Gabriel dos Santos Viana, de 19 anos, a partir da identificação de um corpo localizado na comunidade Caxandá, zona rural do município de Vila Rica.
O corpo do jovem estava enterrado em uma área de mata e apresentava estado avançado de decomposição. Ele estava desaparecido desde o dia 27 de setembro.
De acordo com a papiloscopista Patrícia David de Oliveira, responsável pelo exame papiloscópico, as condições do corpo exigiram o emprego de métodos especializados para garantir a identificação.
“As falanges (dedos das mãos) estavam muito comprometidas, o que demandou o uso de técnicas de reidratação osmótica para recuperar as linhas papilares. Em seguida, realizamos o entintamento das falanges para coletar a impressão digital e confrontá-la com os padrões existentes no banco de dados. Esse processo possibilitou a confirmação da identidade de Gabriel”, explicou a perita.
Mesmo diante do avançado estado de decomposição, o trabalho minucioso dos papiloscopistas da Politec garantiu a obtenção de impressões digitais legíveis, assegurando um resultado conclusivo. A identificação por meio de impressões digitais é considerada um dos métodos mais confiáveis e rápidos, oferecendo respostas seguras às famílias e contribuindo diretamente para as investigações.
Fonte: Governo MT – MT
Prefeitura e Ministério da Saúde assinam nesta terça (14) termo para construção de nova Policlínica
Governador recebe Comenda do Senado por avanço na alfabetização infantil em MT
Emenda parlamentar garante primeira UTI móvel para Cáceres
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
Prefeitura reconstrói travessia no Jardim Alá e serviço estruturante traz mobilidade à região
Segurança
Polícia Civil prende homem por descumprir medidas protetivas, ameaçar e roubar celular da ex-mulher
Um homem investigado por violência doméstica e familiar contra a ex-companheira no município de Juara, foi preso pela Polícia Civil,...
Dia das crianças com inclusão e muita alegria na APAE de Barra do Garças (MT)
Na última sexta-feira (10), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Barra do Garças (MT) realizou uma...
Polícia Civil conclui inquérito e indicia PM e comparsa por homicídio qualificado
A Polícia Civil indiciou o policial militar, bem como seu amigo e comparsa, pelo crime de homicídio qualificado por motivo...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Com dados e propostas, setor reforça papel estratégico da pecuária nas soluções climáticas e alimentares
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
A Constituição e a liberdade
-
Brasil6 dias atrás
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
-
Cuiabá7 dias atrás
Unidades de saúde reforçam ações contra o câncer do colo do útero
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde discute prescrição de PrEP e PEP por farmacêuticos na APS e na Telessaúde
-
SEGURANÇA7 dias atrás
Polícia Civil lança projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”
-
Economia & Finanças4 dias atrás
Sefaz e AMM realizam primeiro encontro do Comitê Gestor Regional da Reforma Tributária
-
CIDADES3 dias atrás
Procon Sinop alerta pais para cuidados no Dia das Crianças