Governo de MT firma parceria com Prefeitura para construção da primeira unidade dos Bombeiros em Comodoro

O Governo de Mato Grosso, por meio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT), iniciou mais uma tratativa de ação conjunta com a Prefeitura Municipal e demais parceiros para a construção da primeira unidade na cidade de Comodoro, distante 667 km de Cuiabá. O valor do investimento para execução da obra está estimado em R$ 600 mil.

A unidade do Pelotão Independente dos Bombeiros de Comodoro será erguida em estrutura modular de contêiner, projeto semelhante à unidade construída no município de Sinop. O quartel será construído dentro de um terreno de 4.000 m², que foi doado pela Prefeitura de Comodoro, em uma área onde ficam outros prédios públicos.

Através da Lei n° 1.935/2022, a entrega formal do terreno foi realizada no dia 11 de março ao CBM, representado pela coronel Luciana Brandão. Parte do orçamento, no valor de R$ 120 mil oriundo do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), do Ministério Púbico, já está disponível em conta.

Conforme o 1° tenente BM Rivaldo Miranda de Andrade, que atua na linha de frente dos trabalhos, a entrega da unidade é prevista para o final do segundo semestre de 2022. A equipe de militares que vão integrar o quadro permanente para atuar nesta unidade, será montada com a chegada dos novos bombeiros aprovados no concurso da Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp).

“Nossa meta é realizar a entrega desta unidade no dia 02 de dezembro. Nossa proposta é aproveitar a formação dos novos soldados dos bombeiros oriundos do concurso público que segue em andamento”, explicou o militar.

Também fazem parte da parceria, o Conselho de Segurança, Câmara Municipal de Comodoro e empresários que estão unidos para dar celeridade ao projeto de construção deste novo quartel.