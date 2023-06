Governo de MT fomenta energia renovável com incentivo fiscal para produção de biogás e biometano

A contadora Mayran Beckman Benicio assume a presidência da Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso. Ela substitui Jair de Oliveira Marques, presidente falecido em abril deste ano. A cerimônia de posse da nova diretoria está prevista para o dia 17 de julho, na sede da Desenvolve MT.

Servidora há cinco anos, desempenhou a função de gerente de Recuperação de Crédito e superintendente Financeira da instituição, onde atuou como gestora das linhas de crédito da agência, mais especificamente ao trade de turismo, por meio do Ministério do Turismo (MTUR), no Estado. Também atuou na construção e implantação do Fundo de Aval do Governo do Estado – MT Garante, instrumento que busca mitigar os riscos de operação de crédito para a instituição financeira, tornando o crédito mais acessível aos pequenos negócios.

Marco na história da agência, que completa 19 anos em 2023, a nova diretora-presidente, assume como a primeira mulher à frente do cargo, e com a missão de promover uma gestão equilibrada pela condução suave e potente em seus resultados, entregando um melhor serviço à sociedade e contribuindo para o desenvolvimento do Estado.

“O compromisso da Desenvolve MT é apoiar os micro e pequenos empresários mato-grossenses nas necessidades existentes em seus negócios, fomentando o empreendedorismo e a geração de emprego de renda em toda cadeia produtiva”, ressalta Mayran.

Outra medida dentro do planejamento de sua gestão será trabalhar para a aceleração da inovação digital com objetivo de melhorar as entregas de crédito ao empreendedor, otimizando os processos com práticas mais eficientes e céleres.

Fonte: Governo MT – MT