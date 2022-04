Governo de MT homenageia civis e militares pelo trabalho de segurança na região de fronteira

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), entregou, nesta segunda-feira (11.04), 51 medalhas do Mérito Policial de Fronteira a autoridades civis e militares do Estado. A cerimônia fez parte das comemorações dos 20 anos do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) em Mato Grosso.

O governador Mauro Mendes destacou a trajetória do grupo e os investimentos que o Governo de Mato Grosso tem aplicado para o fortalecimento do policiamento na região de fronteira. “A segurança pública é um dos grandes desafios no país e tudo que depender deste Governo nós estamos faremos, desde investimentos em rádios digitais, entrega de viaturas, armamento de última geração e criar todas as condições para que o trabalho possa ser desempenhado com dignidade na região de fronteira”.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, parabenizou os militares que compõe o policiamento de fronteira e destacou que a importância de reconhecer todos que ajudaram no crescimento do Gefron nessas duas décadas.

“O grupo veio para fronteira para resolver o problema de segurança. Se falarmos com qualquer produtor rural da região é unânime a avaliação que o Gefron é a entidade mais importante na segurança da região, devido a presença, metodologia de trabalho e expertises no combate ao crime de fronteira”.

O comandante do Gefron, tenente-coronel PM Fábio Ricas, afirmou que o grupo registrou um aumento expressivo na produtividade neste primeiro bimestre de 2022. O número de apreensões de drogas passou de uma tonelada no primeiro bimestre de 2021 para 1,7 tonelada no mesmo período deste ano. O montante estimado de prejuízo ao crime com as ações do primeiro bimestre de 2022 ultrapassa R$ 45 milhões.

“Iniciamos o ano de 2022 com saldo extremante positivo de resultados entregues à sociedade, quebra de recorde de apreensões de entorpecentes, recuperação de veículos e prejuízo às organizações criminosas. Então realmente temos que, neste momento, reconhecer todas as pessoas que têm contribuído no policiamento de fronteira e essa cerimônia tem esse único objetivo”.

O deputado estadual Valmir Moretto foi um dos agraciados com a medalha de Mérito Policial de Fronteira. O parlamentar ainda comentou que o Gefron resgatou a sensação de segurança na região Oeste do Estado.

“Quero deixar aqui meus parabéns a todos que fazem a segurança na fronteira. Temos que reconhecer esse grande trabalho desenvolvido por nossos militares. O grupo realiza diversas parcerias com produtores rurais e no que depender da Assembleia Legislativa estaremos destinamos recursos para modernizar a força policial na região”.