Governo de MT inaugura gasoduto no Distrito Industrial nesta sexta-feira (25)

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) vêm discutindo a verticalização dos cursos técnicos. A ideia é que, a partir de 2027, os alunos das Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) passem do terceiro ano direto para o curso tecnólogo sem vestibular ou Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com o secretário da Seciteci, Allan Kardec, o projeto determinado pelo governador Mauro Mendes é aproveitar disciplinas e conteúdo estudado pelos alunos no Ensino Médio nas ETECs.

“Vai ser uma revolução social através do estudo. Queremos que esses jovens tenham condições de aprofundar os estudos, ter um diploma considerado de nível superior em dois anos ou dois anos e meio e acessar o mercado de trabalho para ajudar financeiramente suas famílias”, afirmou o secretário Allan Kardec nesta quarta-feira (23.7).

Na terça-feira (22), o Secretário Adjunto de Educação Profissional e Superior da Seciteci, Dimorvan Brescancim, e a reitora da Unemat, Vera Maquêa, estiveram reunidos para debater a verticalização dos cursos técnicos e aprofundar os procedimentos para viabilizar a parceria.

O projeto de verticalização refere-se à proposta de, a partir de 2027, direcionar alunos das 17 Escolas Técnicas Estaduais para a Unemat sem a necessidade de vestibular ou ENEM, priorizando o aproveitamento de competências adquiridas durante a sua formação no ensino médio técnico.

A iniciativa visa uma integração maior entre a educação profissionalizante e o ensino superior, além de facilitar o acesso dos estudantes a uma formação de ensino superior.

De acordo com o projeto, um aluno do curso técnico em Edificações da Seciteci, por exemplo, poderá entrar direto no curso de Engenharia Civil da Unemat, e com o aproveitamento dos conhecimentos e habilidades prévias poderá terminar o curso em um tempo menor que os cinco anos exigidos pela Engenharia.

“Com isso, diminuímos o tempo de ingresso no mercado de trabalho desses jovens e se economiza dinheiro público. É algo maravilhoso para todo mundo, para o Estado, para a família, para o aluno e para o setor produtivo”, afirmou o secretário adjunto Dimorvan.

Segundo ele, a proposta é pioneira e será de extrema importância para o desenvolvimento do Estado. “Com certeza os profissionais serão extremamente bem formados e vão ajudar no desenvolvimento da economia e na ocupação dos empregos que o estado de Mato Grosso gera”, completou.

Mais detalhes sobre o projeto deverão ser divulgados em breve. Além de Dimorvan e da reitora Vera, participaram do encontro a Superintendente de Regulação e Supervisão da Educação Profissional e Superior da Seciteci, Albéria Cavalcanti, e o vice-reitor da Unemat, Alexandre Porto.

Escolas Técnicas Estaduais (ETECs)

“Com a atuação das 17 ETECs administradas pela Seciteci, o Governo do Estado tem ofertado cursos técnicos na modalidade concomitante intercomplementar, voltados a jovens matriculados em escolas parceiras do Ensino Médio, além de cursos na modalidade concomitante para estudantes com 17 anos ou mais que estejam cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio em qualquer instituição. Também são oferecidos cursos na modalidade subsequente, destinados a jovens e adultos que já concluíram o Ensino Médio e buscam uma certificação técnica.”.

Os cursos são realizados através das ETECs localizadas em: Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Campo Verde, Cuiabá, Cáceres, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Matupá, Poxoréu, Primavera do Leste, Sinop, Sorriso, Rondonópolis, Juara, Tangará da Serra e Várzea Grande.

As capacitações são estrategicamente pensadas para atender os arranjos produtivos de cada região mato-grossense. Saiba mais sobre as ETECs e os cursos ofertados clicando aqui.

*Com supervisão de Téo Meneses.

