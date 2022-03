Governo de MT inicia processo de regularização urbana que beneficia 1,5 mil famílias

Mauro Carvalho ajudou a consertar Mato Grosso e é um grande companheiro, afirmou Mauro Mendes

Secretário foi um o principal articulador do Governo junto aos Poderes e assumiu o cargo junto com o governador em janeiro de 2019. O governador Mauro Mendes agradeceu ao secretário Mauro Carvalho por todo o trabalho realizado nos três anos e três meses que comandou a Casa Civil. Na avaliação do governador, Carvalho foi decisivo em muitos momentos o que contribuiu para colocar Mato Grosso novamente no caminho do desenvolvimento.

Por Laice Souza – “Mauro Carvalho desempenhou a tarefa de ser o articulador do Governo, de dialogar com os Poderes e fez isso muito bem. O trabalho dele ajudou a consertar esse Estado, sendo decisivo em muito momentos, ao sentar a mesa com os Poderes e parlamentares para defender os projetos que hoje estamos realizando em Mato Grosso”, afirmou Mauro Mendes.

Carvalho assumiu o cargo no dia 2 de janeiro de 2019 e participou ativamente de toda a administração. Braço direito do governador, ele desempenhou papel de destaque na gestão, principalmente no trabalho para destravar a máquina pública.

“Agradeço muito toda a dedicação de Mauro Carvalho nesse período. Trabalhou muito por Mato Grosso, para fazer desse estado um lugar melhor para todos os mato-grossenses. Ele é um grande companheiro e agora seguirá um novo desafio”, ressaltou, acrescentando que nos próximos dias deverá anunciar o substituto que assumirá o cargo.

Trajetória

Nos três anos de Governo, Mauro Carvalho, que é empresário, se dedicou a vida pública. Ajudou o Governo a abrir diálogo com as entidades sindicais, sempre levando o diálogo como ferramenta de conciliação.

Junto a Assembleia Legislativa, sua gestão foi destaque ao agilizar o pagamento das emendas impositivas e trabalhar com a base para a aprovação das pautas que contribuíram para consertar o Governo e fazer com que Mato Grosso se tornasse um estado que realiza o maior pacote de obras e ações da história.

Com relação ao trabalho com o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas, Carvalho abriu as portas do Governo para as instituições, o que possibilitou uma evolução nas relações e harmonia entre os poderes.