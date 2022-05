Governo de MT intensifica fiscalização em todas as regiões do Estado para combater crimes ambientais

O Governo de Mato Grosso lançou, na manhã desta terça-feira (31.05), a Operação Cedif contra crimes ambientais, e colocou em campo mais de 100 homens, em 31 equipes. As “batidas” da fiscalização terão força total em todas as regiões do Estado. As equipes que saíram a campo fazem parte das instituições integrantes do Comitê Estratégico para o Combate do Desmatamento Ilegal, a Exploração Florestal Ilegal e aos Incêndios Florestais (Cedif-MT), que deu nome à operação.



Os alertas de satélite que apontam onde está ocorrendo o desmatamento ilegal, e os focos de calor, guiam o planejamento estratégico da operação, afirma o secretário de Meio Ambiente de Mato Grosso em exercício, Alex Marega.



“Estamos lançando hoje uma grande operação, com a saída das equipes de diversos órgãos, de modo integrado, e com a entrega imediata de 30 veículos novos, que já se somam à frota que já temos. Mato Grosso está fazendo essas operações desde 2019 de uma forma muito intensa, e isso começou com a criação do Conselho Estratégico pelo governador Mauro Mendes”, explica o secretário.



Até o final do mês, serão entregues mais 80 caminhonetes, adequadas para o uso da fiscalização ambiental, Corpo de Bombeiros e Forças de Segurança, somando 110 veículos novos em campo.

O comandante-geral do CBM-MT, Alessandro Borges Ferreira, revela que os novos veículos, as diárias, e outros equipamentos adquiridos com os R$ 60 milhões destinados neste ano para esta finalidade, possibilitam condições de trabalho para que a Corporação esteja presente no interior.



O Trabalho do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT) se intensifica com o início do período de proibição do uso do fogo nas áreas rurais, entre 1º de julho e 30 de outubro. O uso do fogo em áreas urbanas é proibido o ano todo.

“É uma operação de guerra. Estamos desde o início do ano fazendo operações, e conscientizando a população, em todos os biomas. Vemos que dá certo levar a presença do Estado para todas as regiões, já reduzimos mais de 80% dos focos de calor do Pantanal no ano passado, e pretendemos reduzir ainda mais este ano”, avalia o comandante-geral do CBM-MT, Alessandro Borges Ferreira.



As autuações remotas, o embargo de áreas, e aplicação de multas com base nas imagens de satélite continuam. As equipes se deslocam até o local principalmente nos casos em que o infrator não é identificado. O desmate ilegal é interrompido no início, maquinários são apreendidos, e suspeitos são conduzidos à delegacia.

O Comandante do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, Fagner Augusto do Nascimento, destaca o trabalho integrado entre os órgãos. “Estamos todos em sinergia para intensificar as ações neste período e entregar o melhor serviço para a sociedade. Podemos dizer que toda a Polícia Militar, e toda a estrutura de Segurança Pública está envolvida nesse processo de combate aos crimes ambientais”, afirma.



O lançamento da Operação representa os esforços do Estado para a preservação do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

Comitê Estratégico

Presidido pelo governador Mauro Mendes, o Cedif integra órgãos que atuam diretamente na prevenção e combate aos crimes ambientais, e na responsabilização de infratores. Fazem parte as Secretarias de Estado de Meio Ambiente, Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Indea, Ibama, ICMBio, Funai, Ministérios Públicos Federal e Estadual, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas.