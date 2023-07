Governo de MT intensifica trabalhos e entrega mais de 30 mil cestas de produtos alimentícios nesta semana

O Governo de Mato Grosso intensificou nesta semana, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), a entrega de cestas de produtos alimentícios e kits de higiene e de limpeza. Ao todo, foram entregues mais de 30 mil cestas no período, tanto para famílias de Cuiabá, quanto para os municípios do interior. A ação faz parte do Programa SER Família Solidário, que foi uma iniciativa da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

“Essa é uma ação contínua ainda necessária para ajudar as famílias que mais precisam. Além das entregas as equipes têm a oportunidade de identificar nas comunidades e bairros as principais necessidades. Agradeço ao Governo do Estado por todo apoio, o gerenciamento da Setasc e todas as pessoas envolvidas nas ações”, disse a primeira-dama Virginia Mendes.

Desde segunda-feira (03.07), dezenas de caminhões dos municípios do interior retiram os produtos na Arena Pantanal para entregar às famílias cadastradas pelas prefeituras municipais. Até o momento, 56 municípios já buscaram os kits de alimentos, limpeza e higiene.

“Nós temos um cronograma trimestral da entrega das cestas para os municípios, e estamos nesse período. Já entregamos cerca de 30 mil cestas esta semana, e não podemos deixar Cuiabá. Em Cuiabá, nós fazemos a entrega direta por meio das entidades que são cadastradas para receber as cestas e que solicitam as doações, cadastrando cada uma das pessoas que serão beneficiadas. Assim que encerrarmos as entregas para os municípios, iremos intensificar ainda mais as entregas em Cuiabá”, explicou a secretária adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis) da Setasc, Marilene Marchese.

Em Cuiabá, entre os dias 03 e 07 de julho foram entregues aproximadamente mil cestas e kits de higiene e limpeza para quatro entidades cadastradas, que fizeram a entrega para pessoas em situação de vulnerabilidade já cadastradas.

Uma das comunidades beneficiadas foi o bairro Jardim Novo Paraíso II, onde moram as famílias que tiravam o sustento do antigo aterro sanitário de Cuiabá, fechado em abril deste ano. No local, foram entregues 300 cestas de produtos alimentícios e kits de higiene e limpeza. “O Governo do Estado, por meio da Setasc, e com o apoio da primeira-dama Virginia Mendes, nunca desamparou essas famílias. Eles não têm mais o lixão para tirar seu sustento, mas a gente continua auxiliando e atendendo. Junto com a Defensoria Pública estamos planejando a criação de uma coletiva para que eles possam ter um local para trabalhar com material reciclável. Mais uma vez, o Governo do Estado irá atender essas famílias, amparando e acompanhando”, destacou o secretário adjunto de Assuntos Comunitários da Setasc, Édio Martins.

Viviane Mateus Matos de Oliveira, moradora do bairro Novo Paraíso II, contou que a cesta vai ajudar muito, porque o pai dela está acidentado e só ele que trabalha na casa. “Eu vou doar a minha cesta para a minha mãe e para ele, porque ele está acamado, e o médico pediu pra ele ficar de repouso 60 dias. E é ele e a minha mãe, e o que eu puder ajudar os dois. Agradeço muito a primeira-dama Virginia Mendes, e todos os colaboradores, que vem ajudando a gente que trabalhava no lixão. Que Deus abençoe a senhora, dona Virginia”, completou a ex-catadora.

A moradora do bairro e também ex-catadora, Joyce da Silva, contou que trabalhou durante sete anos no aterro e tirava o sustento da casa de lá, mas que agora está desempregada. “Essa cesta veio em boa hora pra gente que trabalhava no aterro e fechou. Vai ajudar muito na alimentação dos nossos filhos. É uma boa ação que o Governo está fazendo para nos ajudar”, disse.

Para a mãe solo de três filhos, Andrea de Oliveira Ribeiro Pereira, a cesta é uma benção de Deus. “Pra mim, a cesta que trouxeram para nós é muito importante, porque vai colocar alimento na casa da minha família. Sou diarista, não tenho serviço fixo, então essa cesta veio em boa hora, é uma benção de Deus”, concluiu.

Ação contínua

A secretária adjunta da Setasc Marilene Marchese explicou que desde 2019 o Governo do Estado tem se preocupado em entregar ações que possam contribuir com famílias em situação de vulnerabilidade. “Dentro da Setasc, foram criadas ações que pudessem, dentro do período da pandemia, atender algumas necessidades emergenciais. Dentre elas, a partir de 2020, está a entrega de cestas de produtos alimentícios e kits de higiene, que passou a atender as famílias em extrema necessidade”, contou.

A entrega de cestas de produtos alimentícios e kits de higiene e limpeza tem sido uma ação contínua. De 2020 até junho deste ano foram entregues 1.523.661 cestas e kits em todo Mato Grosso pelo Governo do Estado.

Somente em Cuiabá, de 2020 aos dias atuais, foram entregues 326.324 cestas e kits. As entregas são destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar, e que sejam cadastradas no Cadastro Único.¿

