Governo de MT investe nas polícias para combater facções criminosas e levar mais segurança ao mato-grossense

O Governo de Mato Grosso investiu, nos últimos seis anos, mais de R$ 1,7 bilhão em segurança pública com o objetivo de combater as facções criminosas e levar mais segurança para a população mato-grossense.

Em 2024, somente as apreensões de drogas, principal fonte financeira das facções, resultaram em prejuízos de mais de R$ 554 milhões aos criminosos. A expectativa é de que 2025 registre mais recordes.

Em Mato Grosso, que comemorou 277 anos nesta sexta-feira (9.5), o programa Tolerância Zero, idealizado pelo governador Mauro Mendes, centralizou as ações e investimentos de combate à criminalidade dos últimos seis anos, com reforço das rondas, apreensões de drogas, operações policiais, prisões em flagrantes e revistas em celas penitenciárias.

O Tolerância Zero reduziu os principais crimes no Estado nos quatros primeiros meses do programa, como feminicídio (-40%), homicídios dolosos (-20%), roubos de insumos agrícolas (-81%), furto (-33%) e roubos (-50%) de veículos, além de furtos (-22%) e roubos (-41%) gerais, contribuindo para aumentar a proteção do cidadão.

Foto: Christiano Antonucci – Secom – MT

A redução é resultado dos investimentos do Estado, que equipou as forças de segurança com recursos modernos e eficientes. Foram adquiridas, nos últimos seis anos, 12.550 pistolas Glock, 1.550 armas longas, incluindo fuzis e espingardas, além de 400 novas viaturas, 180 motocicletas e 24 caminhões autotanque. Além disso, o governo conta com 6 aeronaves para operações aéreas.

A tecnologia também tem sido fundamental para melhorar a segurança pública. O programa Vigia Mais MT conta com mais de 20 mil câmeras disponíveis na Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sendo que 11.800 já foram entregues e 11.600 estão instaladas em 126 municípios. A iniciativa faz o monitoramento dos principais pontos públicos e contribui para flagrantes de crimes.

Foram adquiridos ainda 4.042 rádios digitais, garantindo 100% de cobertura no Estado, e 6.900 coletes balísticos para proteger os policiais, e 662 pistolas não letais para situações específicas.

Foto: Christiano Antonucci/Secom-MT

Além disso, o governo aumentou o alcance da Patrulha Maria da Penha, que faz as rondas contra os casos de violência doméstica em 96 municípios; e a Patrulha Rural, que faz o policiamento na zona rural em 142 municípios.

Todos esses investimentos resultaram em retornos concretos. Em comparação com 2019, as apreensões de drogas cresceram 237% em 2024, de 12,2 toneladas para 41,2 toneladas. Entre janeiro e março deste ano, as forças de segurança já apreenderam 11,2 toneladas, alcançando 27% do total apreendido no ano passado, segundo dados do Observatório de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Registro de um apreensão de 1,5 tonelada de cocaína, em fevereiro deste ano, que causou prejuízo às facções criminosas. Foto: Christiano Antonucci/Secom-MT

Para o secretário de Estado de Segurança, coronel César Roveri, o aumento no volume de apreensão de drogas e a redução dos principais crimes resultam dos investimentos que o Governo do Estado faz desde o início da gestão do governador Mauro Mendes.

“Padronizamos o armamento usado pelos policiais nas ações do dia a dia com o que há de melhor, a pistola Glock, usada em diversos países, e adquirimos armas pesadas para fazer frente à criminalidade em todas as regiões do estado. Nossa radiocomunicação agora é digital, um sistema que poucos estados dispõem, e já levamos a tecnologia de videomonitoramento do Programa Vigia Mais MT para 126 municípios. Todos os setores das atividades policiais receberam investimentos que nos permitem dizer que temos uma das polícias mais modernas e bem equipadas do país e policiais que não medem esforços e se empenham em tonar a segurança pública cada dia mais eficiente à população mato-grossense”, conclui Roveri.

Fonte: Governo MT – MT