Governo de MT investe R$ 280 milhões e entrega 600 novos ônibus escolares

Na quinta-feira (19.05), o governador Mauro Mendes entregou dois ônibus para o município de Carlinda (756 km de Cuiabá), que vão atender 734 alunos.

Outros seis novos veículos foram entregues na semana passada aos municípios de Dom Aquino, Primavera do Leste, Gaúcha do Norte, Paranatinga, Poxoréu e Santo Antônio do Leste.

“O Governo de Mato Grosso investe em todas as áreas e regiões, sempre buscando oferecer melhores condições de vida para a população, e a educação sempre foi uma das prioridades desta gestão. Estes novos ônibus vão melhorar a qualidade do transporte escolar dos alunos, refletindo na melhoria do ensino-aprendizagem”, destacou o governador Mauro Mendes.

“Estamos muito agradecidos por esse olhar diferenciado do governador Mauro Mendes para o nosso município. Estes dois ônibus vão ajudar muito, para que possamos transportar os nossos alunos com muito mais segurança e cuidado”, declarou a prefeita de Carlinda, Carmem Leal.

Em 2021, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), adquiriu outros 19 ônibus, com investimentos de R$ 5 milhões. Foram beneficiados os municípios de Alto Paraguai, com oito ônibus; Rondolândia e Nobres com dois veículos cada; além de Novo Santo Antônio, Poconé, Campinápolis, Jaciara, Água Boa, Tesouro e Peixoto de Azevedo, atendidos com um ônibus cada um.

“A educação é uma das frentes, dentro do pacote que prevê recursos de R$ 700 milhões somente neste ano, para toda a estrutura da rede estadual de ensino. A entrega destes novos veículos ao município de Carlinda reflete a constante dedicação da equipe técnica na transformação da educação mato-grossense”, pontua o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Conforme explica o secretário, a previsão é de entregar 150 ônibus ainda em maio. Em junho, serão mais 150, cumprindo 50% da meta. Para completar a frota de 600 veículos antes do fim do ano, o Governo do Estado definirá um novo calendário de entregas.

“Os investimentos na Educação, como um todo, visam garantir uma infraestrutura física e tecnológica adequada, além do avanço na área pedagógica para a recuperação da aprendizagem dos estudantes. A entrega destes veículos, hoje, é apenas uma pequena amostra dos investimentos que o transporte escolar vai receber”, concluiu Alan Porto.