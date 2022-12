Governo de MT investe R$ 6,7 milhões para reconstrução de escola e entrega ônibus escolares

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), assinou nesta sexta-feira (16.12) ordem de serviço para início das obras de demolição e reconstrução da Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho, em Campo Verde. Os recursos, na ordem de R$ 6,7 milhões, são do Governo do Estado, com contrapartida do município.

A nova unidade contará com 15 salas de aula climatizadas, dois laboratórios, refeitório e biblioteca, além da área administrativa. A quadra da escola também será revitalizada. A escola está localizada no centro da cidade e é referência por ser a segunda unidade de ensino construída em Campo Verde.

Na ocasião, também foram entregues cinco ônibus escolares ao município, totalizando sete novos veículos entregues a Campo Verde em 2022. No dois últimos anos, o Governo do Estado entregou 621 novos ônibus escolares aos municípios, com investimento superior a R$ 280 milhões.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destacou que, além do investimento financeiro, o Estado vem aplicando a boa gestão na educação de Mato Groso, com novas estruturas físicas, tecnologia e material pedagógico de ponta, bem-estar no ambiente escolar e qualificação dos profissionais.

“Todos esses investimentos, que fazem parte do Programa Educação 10 Anos, que contempla 30 políticas educacionais e mais de 150 ações em andamento, tem por objetivo colocar Mato Grosso entre as cinco melhores redes de educação do país até 2032”, disse Alan.

Alan Porto ressaltou ainda que o governo não separa o setor em rede estadual e municipal e que a parceria estabelecida entre as duas redes criou igualdade social e a equidade dentro do ambiente escolar. “Vemos a educação como um todo e formamos uma única rede em regime de colaboração. Esses investimentos representam esse compromisso. E esse esforço já apresenta resultados positivos nas nossas avaliações. ”.

O prefeito Alexandre Lopes destacou a importância da parceria do Estado com o Município e que os ganhos para a educação são incalculáveis. “Além de economia para o município, o transporte escolar com ônibus novos e modernos também auxilia no desenvolvimento do senso de coletividade da criança. Os investimentos realizados no setor trazem mais qualidade à educação das crianças, jovens e adultos”.

Quem também comemorou as entregas desta sexta-feira foi a secretária municipal de Educação, Simone Pereira Borges, ao salientar que Campo Verde está recebendo equipamentos e recursos que impactam de forma positiva na educação do município. “No nosso fazer diário, trabalhamos para que possamos sempre melhorar ações e as condições de atendimento aos nossos estudantes. As obras físicas e os novos ônibus vão melhorar a qualidade do nosso transporte e o bem-estar dos estudantes e trabalhadores da educação”.

Na ocasião, o secretário Alan Porto também fez a entrega do equipamento OrCam MyEye à estudante Maria Luiza da Costa, matriculada no maternal da Escola Municipal Áurea Marquetti. O dispositivo portátil de visão artificial permite que a pessoa cega compreenda texto e identifique objetos através de feedback de áudio, descrevendo o que não conseguem ver.

A mãe da estudante, Ane Ketlin de Jesus, não conteve a emoção ao ver a filha receber o mesmo equipamento que os demais estudantes e professores cegos de toda a Rede Estadual de Ensino já usam na escola e em seus cotidianos. “Isso é inclusão, é algo incrível que me emociona muito. Esse equipamento vai mudar as nossas vidas”.

O evento também contou com a presença da secretária adjunta de Patrimônio e Infraestrutura da Seduc-MT, Karina França Garcia; do deputado estadual eleito, Alberto Machado (Beto Dois a Um); do presidente da Câmara de Campo Verde, vereador Cleberson Rodrigues; do assessor parlamentar Claudio Feitas, representando o presidente da Assembleia Legislativa Max Russi, do diretor regional de educação polo Primavera do Leste, Dilson Thomaz, entre outras autoridades e convidados.

Fonte: GOV MT