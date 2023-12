Governo de MT investe R$ 83,8 milhões na reforma e modernização das unidades especializadas de saúde

A delegação de Mato Grosso encerrou de forma brilhante sua participação nos Jogos Escolares Paralímpicos 2023, realizados em São Paulo. Nesse sábado (02.12), a equipe voltou para casa com 29 medalhas, sendo 13 de ouro, 10 de prata e seis de bronze.

Além dessas conquistas, o estado mato-grossense teve outros destaques na competição. Entre eles, três quebras de recordes com os atletas de Rondonópolis (216 km de Cuiabá) Thallysson Oliveira e Ana Clara Siqueira, na prova de salto em distância. Já nos 250m Ewellyn Vitória Corrêa do município de Lucas do Rio Verde (331 km da Capital) bateu o recorde escolar da categoria sub16. Integrante da Seleção Brasileira de base de goalball, o mato-grossense André Luiz foi artilheiro geral na competição.

Os tenistas Guilherme Oliveira de Souza, de Alto Araguaia (422 km de Cuiabá) e a cuiabana Ana Beatriz receberam o convite para participar do Camping Escolar Paralímpico, projeto anual do CPB que prevê o primeiro contato com a rotina de um atleta de alto rendimento.

“Foi uma grande honra jogar pelo nosso Estado. Estou muito feliz em retornar para São Paulo em janeiro e julho do ano que vem para ter a chance de treinar com os treinadores da seleção”, afirmou Guilherme.

“Como pai e técnico do Guilherme, agradeço demais o Governo do Estado por dar essa oportunidade para os nossos atletas paralímpicos. O apoio e suporte nas edições regionais e nacional foram fundamentais para alcançar tais resultados, e é muito bom quando a gente vê amor no trabalho de uma administração pública com o paradesporto”, avaliou o pai de Guilherme, João Cleito Oliveira.

Para o secretário Jefferson Carvalho Neves, fortalecer a base do atleta é incentivar um futuro de alto rendimento.

“Para nós, o mais gratificante de tudo isso é possibilitar aos nossos atletas experiências como essa, aprendemos mais com eles do que eles com a gente e todos voltamos para casa ainda mais motivados para o próximo ano”, destacou o secretário.

Com apoio do Governo do Estado, 60 pessoas, entre atletas, comissão técnica, staffs e professores compuseram a delegação mato-grossense que contou com representantes de dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres, Brasnorte, Lucas do Rio Verde e Alto Araguaia.

“Nós tínhamos representantes do Estado inteiro vivenciando o maior evento esportivo para crianças e jovens com deficiência. Isso é muito grande. Oportunizar aos técnicos e atletas a chance de mostrar o trabalho e tudo aquilo que é feito durante um ano todo”, afirmou Neves. “Ano que vem pretendemos trazer ainda mais crianças e fazer com que essas políticas cheguem a todos os municípios de Mato Grosso”.

Jogos Escolares Paralímpicos

Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o evento reúne 1.800 alunos-atletas dos 26 estados e do Distrito Federal, além de convidados do Paraguai, em disputas de 13 modalidades.

O evento aconteceu entre os dias 29 de novembro 1º de dezembro, na cidade de São Paulo.

Mato Grosso foi representado nas modalidades de atletismo, natação, tênis de mesa, badminton, goalball, halterofilismo e tênis em cadeira de rodas.

Fonte: Governo MT – MT