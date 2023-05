Governo de MT já entregou 22 quadras poliesportivas e outras 36 estão em construção

Educação aliada a práticas esportivas e ao lazer nas escolas da Rede Estadual de Ensino estão na pauta do Governo de Mato Grosso. Para garantir que essa máxima seja uma realidade, a gestão do Governador Mauro Mendes já investiu R$ 55,8 milhões na construção de 58 quadras poliesportivas em escolas da Rede Estadual de Ensino. Desse total, 22 já foram inauguradas, 36 estão com obras em andamento.

A entrega de obra concluída mais recente aconteceu nesta sexta-feira (19.05), em Primavera do Leste. O Estado inaugurou a nova quadra poliesportiva da Escola de Desenvolvimento Integral da Educação Básica (Edieb) Getúlio Dornelles Vargas. A obra faz parte das ações que viabilizam a construção através de um convênio entre o Estado e Município. A escola funciona desde 1989 e, até então, não contava com uma quadra nos padrões adequados para os mais de 1.200 estudantes da unidade.

Com um investimento de mais de R$ 850 mil, o espaço ficou pronto, moderno e preparado para agregar valor ao cotidiano da escola Getúlio Vargas. Em fevereiro, já havia sido entregue a quadra poliesportiva da Escola Estadual Alda Gawlinski, com investimento de R$ 909 mil. Também em Primavera do Leste, o Governo está construindo outras três quadras poliesportivas nas escolas estaduais Paulo Freire, Campo Vila União e Escola Militar Tiradentes 2º Sgt PM Weliton Pereira Duarte. O investimento total nessas cinco novas unidades é de R$ 4,6 milhões.

Para o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, que representou o governador Mauro Mendes na inauguração da quadra da Edieb Getúlio Vargas, essa entrega faz parte das ações que visam oferecer mais conforto e estimular os estudantes a praticar esportes. “Essa unidade escolar é a segunda mais antiga da cidade e, por meio de parceria entre o governo e o município, vamos continuar trabalhando para oferecer o melhor aos estudantes da rede”, destacou.

Na ocasião, o secretário também vistoriou as obras da quadra poliesportiva da Escola Paulo Freire e a obra da nova escola que está sendo construída no Bairro Jardim Luciana. Essa nova unidade escolar será inaugurada em breve pelo governador.

O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, lembrou que ainda nesse semestre o governador terá que voltar à cidade para inaugurar também a reforma geral da Escola Estadual Escola Estadual Sebastião Patrício. “Os investimentos realizados pelo Governo na infraestrutura, no material pedagógico e na tecnologia da Rede Estadual é algo inédito. Nunca havíamos recebido tanto quanto nessa gestão. Segundo ele, esses investimentos contemplam a comunidade e um time de educadores comprometidos, que contribuem para a avançar ainda mais com a educação no município”.

Para a estudante do 1° ano do Ensino Médio da unidade, Flavia Cristina, a nova estrutura é essencial para desenvolver atividades e garantir que os alunos tenham momentos de lazer, recreação, socialização e prática de exercícios físicos. “Quando pratico atividades físicas regularmente, sinto um grande avanço no meu desempenho nas atividades escolares”. Já para a Polyana Lima, também do 1° ano, a construção da quadra poliesportiva é um sonho realizado. “Nesse espaço poderemos realizar as nossas olimpíadas, feira de ciências e demais eventos que fazem do nosso ano letivo”, contou a jovem empolgada.

Na cerimônia também estiveram presentes o vice-prefeito de Primavera do Leste, Ademir Goes; o Diretor Regional de Educação do Polo Primavera do Leste, Théo Gonçalves; a secretaria municipal de Educação, Adriana Tomazzoni, além de vereadores e profissionais da educação.