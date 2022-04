Governo de MT já executou 83% da construção da ponte sobre o Rio das Mortes

A ponte de concreto localizada sobre o Rio das Mortes, na MT-326, já está com 83% dos seus serviços executados. A previsão é que a estrutura, que tem 483 metros de extensão, seja finalizada no mês de julho.

Muito aguardada por toda a população do Araguaia, a ponte é construída pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT). A obra é realizada com recursos do Governo do Estado, na ordem de R$ 52 milhões.

No momento, são executados os serviços de concretagem das aduelas da ponte. Esta ponte é construída pelo método de balanço sucessivo e essas aduelas formarão a estrutura por onde os veículos irão trafegar.

A ponte sobre o Rio das Mortes é fundamental para o desenvolvimento da região do Médio-Araguaia. Ela irá garantir que os moradores de Cocalinho possam se deslocar para outros municípios de Mato Grosso, sem que precisem fazer uso das duas balsas de pequena capacidade, que atualmente são necessárias para a travessia do rio.

Além de permitir a movimentação da população, a região de Cocalinho é uma grande produtora de calcário, minério utilizado pela agricultura para a correção de solo. A construção da ponte irá transformar o Araguaia em uma nova fronteira agrícola do Estado. O trânsito pesado de caminhões acaba por formar grandes filas de espera pela travessia.

“São mais de 500 bitrens que se avolumam para fazer a travessia de balsa”, explica o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira. “Essa obra sempre foi colocada pelo governador Mauro Mendes como prioridade. É uma obra importante que vai diminuir os obstáculos para o crescimento e representar um novo tempo para o Araguaia e Mato Grosso”, completou.

Durante uma visita à obra, o governador Mauro Mendes destacou a importância para o desenvolvimento da região. “Não importa o tamanho da ponte, mas a importância que ela terá para a economia, logística e para diminuir custos e tempo. A ponte do Rio das Mortes vai trazer competitividade e reduzir custos, além de melhorar o fluxo de todas as centenas de caminhões que hoje precisam utilizar a balsa do local. Vai ajudar muito com o desenvolvimento da região do Araguaia”, afirmou.

A Sinfra-MT também está executando a obra de pavimentação da MT-326, para garantir que Cocalinho tenha um acesso por asfalto até Nova Nazaré. Com 112 km de extensão, restam atualmente cerca de 2 km para que a obra seja finalizada.