Governo de MT já liberou mais de R$ 21 milhões em crédito para apoiar empreendedores

A sede do Poder Judiciário de Mato Grosso, em Cuiabá, e o prédio que abriga o Departamento de Saúde do TJ, estão, desde sexta-feira (1º de setembro), iluminados de amarelo em alusão à campanha de prevenção ao suicídio – Setembro Amarelo. Tradicionalmente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) vem promovendo diversas atividades de conscientização e reflexão sobre a importância do cuidado com a saúde emocional das pessoas, especialmente de magistrados(as) e servidores(as).

O cuidado com o ser humano é um dos pilares da gestão da presidente do TJ, desembargadora Clarice Claudino da Silva. A atual administração tem como meta desenvolver projetos com viés voltado às pessoas.

A iluminação amarela será mantida durante todo o mês.

Setembro Amarelo – A campanha entrou no calendário nacional e, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, promovem a ação em todo território nacional.

O dia 10 de setembro é considerado oficialmente como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

Este ano, a campanha escolheu como lema “Se precisar, peça ajuda!”. O objetivo é chamar a atenção para a importância de conversar sem estigmas sobre o assunto e a busca por ajuda nos momentos difíceis e de crise.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativos para promover a inclusão de pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Foto horizontal colorida em plano aberto da fachado do TJMT iluminada de amarelo. Segunda imagem. Prédio onde está o Departamento de Saúde do TJMT, também iluminado com a cor amarela. A estrutura possui janelas de vidro de cima a baixo.

