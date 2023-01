Governo de MT lamenta falecimento de ex-secretário Bolanger José de Almeida

O Governo de Mato Grosso lamenta a morte do ex-secretário Bolanger José de Almeida, de 72 anos, nessa quarta-feira (18). Ele estava internado em um hospital particular de Cuiabá e lutava contra um câncer.

Boulanger atuou como subsecretário de Fazenda e de Planejamento no Governo de Mato Grosso, foi secretário municipal em Várzea Grande e Rosário Oeste, atuou na Prefeitura de Cuiabá, Câmara de Cuiabá, Assembleia Legislativa, e era, também, professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso.

“Eu e minha esposa, Virginia, nos solidarizamos com a família e os amigos do ex-secretário Bolanger. Dentro de sua extensa atuação no serviço público, Bolanger foi presidente do Cuiabá Prev em minha gestão na Prefeitura da Capital. Desejamos que Deus conforte o coração de todos os enlutados”, lamentou o governador Mauro Mendes.

O governador em exercício, Otaviano Pivetta, também manifestou pesar pelo falecimento do ex-secretário.

“Presto minhas condolências à família por esse momento de dor, e rogo que Deus conceda forças aos amigos e familiares neste momento”, declarou.

O corpo do ex-secretário foi velado na Capela Santa Rita, em Cuiabá, nesta quinta-feira (19).

Fonte: GOV MT