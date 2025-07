Governo de MT lamenta falecimento de irmão do governador

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, nesta quarta-feira (30.7), um bebê vítima de afogamento no bairro Jardim Itália, no município de Sorriso (a 397 km de Cuiabá).

A equipe do 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM) foi acionada pela família da criança, que relatou que o bebê havia caído na piscina da residência, ficando inconsciente. Os familiares iniciaram manobras físicas de reanimação ainda no local.

Ao chegarem à residência, os bombeiros encontraram o bebê no colo da mãe, já consciente e chorando, porém com sinais de aspiração de líquido e presença de secreção espumosa no nariz e na boca. A equipe prestou os primeiros socorros, posicionando a criança deitada de lado para facilitar a eliminação das secreções.

Durante o atendimento, os militares observaram episódios de rebaixamento do nível de consciência, seguidos de retorno espontâneo com choro. Diante da situação, o bebê foi encaminhado com urgência ao Hospital Regional de Sorriso, acompanhado pela mãe e pela avó.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

