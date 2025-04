Governo de MT lamenta falecimento de mãe do presidente da Fiemt

O comandante regional da Polícia Militar, tenente-coronel Edylson Figueiredo Pintel, afirmou que a entrega da nova sede do Comando Regional 3, em Sinop, simboliza um passo significativo para a segurança pública na Região Norte.

“O novo quartel representa a força do Estado, a solidez das instituições e o compromisso inabalável com a proteção do cidadão. Esta obra é reflexo da visão e do cuidado do Governo do Estado, que zela não apenas pela sociedade mato-grossense, mas também pelo bem-estar e dignidade dos homens e mulheres que vestem a farda e juraram defender a sociedade, e é um divisor de águas para a Polícia Militar e para toda a Região Norte”, pontuou.

A nova sede do Comando Regional 3 foi entregue pelo governador Mauro Mendes nesta segunda-feira (14.4). O espaço fica em um terreno de 26 mil m² e recebeu o investimento de R$ 6,6 milhões para reforma da estrutura antiga e construção de novas instalações.

Além de ser sede do Comando Regional, a unidade também abriga a 26ª Companhia Independente da Força Tática e a Companhia Ambiental, e será sede do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) da região.

O governador Mauro Mendes destacou que a nova sede vai reforçar a integração das forças de segurança para melhorar a segurança pública e garantir o combate às facções criminosas no Estado.

“Talvez nunca antes na história as forças de segurança trabalharam tão próximas umas das outras. As equipes estão unidas com o mesmo propósito de tolerância zero à criminalidade e a nossa função é criar as condições, de infraestrutura, tecnologia e equipamentos, para que isso aconteça. Hoje, Mato Grosso tem, talvez, o melhor armamento de todo o país e unidades modernas, e esperamos que possamos trabalhar muito e entregar mais proteção ao cidadão mato-grossense”, observou.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, afirmou que a atuação integrada tem dado resultados expressivos para a população, como a redução dos índices de criminalidade desde o lançamento do programa Tolerância Zero, em novembro do ano passado.

“Comparando os meses do programa com o mesmo período do ano passado, reduzimos 50% os casos de homicídio aqui em Sinop, e, em relação a Sorriso, foram 82%. Essa redução nos índices se dá pelo trabalho integrado e pelas ações de enfrentamento contra as facções criminosas. Então, agradecemos ao governador pelo investimento e compromisso com a nossa segurança pública e, em especial, a todos os servidores das forças de segurança”, disse.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Fernando Tinoco, também agradeceu o comprometimento dos policiais pelos resultados na segurança pública e ponderou a importância de parceiros como o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Conselho Estadual de Segurança Pública.

“Gostaria de agradecer também aos policiais militares, que são uma tropa comprometida e que lutaram muito por essa unidade. Sabemos o quanto as facções criminosas quiseram dominar essa região e os senhores deram resposta na medida certa, em alinhamento ao programa Tolerância Zero, trazendo mais qualidade de vida para a população”, manifestou.

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, destacou os investimentos no município e afirmou que a nova sede do Comando Regional é um exemplo de valorização aos policiais que atuam na região.

“Essa é a casa da PM que a nossa cidade merece e que os nossos policiais merecem. Um prédio novo, onde eles podem se sentir valorizados e dar o que a sociedade merece, que é a segurança”, afirmou.

Vistoria em obras na região

Além da inauguração do novo quartel, o governador Mauro Mendes e a comitiva estadual vistoriaram as obras de construção da nova sede da Politec e de um viaduto sobre a BR-163.

O governador destacou que a obra recebe o investimento de R$ 300 milhões do Governo do Estado e se junta a outros R$ 2 bilhões aplicados para a duplicação da BR-163 em Mato Grosso.

Solenidade

Participaram do evento os senadores Wellington Fagundes e Margareth Buzetti, deputado federal Nelson Barbudo, os deputados estaduais Dilmar Dal’Bosco e Diego Guimarães, os secretários de Estado David Moura (Cultura, Esporte e Lazer) e César Miranda (Desenvolvimento Econômico), o diretor da Politec, Jayme Trevizan, o presidente do Conselho de Administração da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos, presidente da MT Par, Wener Santos, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Flávio Glêdson Bezerra, autoridades locais e representantes dos setores produtivos.

Fonte: Governo MT – MT