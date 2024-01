Governo de MT lamenta falecimento de tia do vice-governador

O primeiro sorteio do ano do programa Nota MT beneficiou 168 entidades filantrópicas com valores entre R$ 100 até R$ 52 mil, dentre elas a Associação Cáritas, localizada em Várzea Grande. Essa é a primeira vez que a instituição, receberá mais de R$ 10,1 mil, que irá ajudar na ampliação de oficinas promovidas para as crianças atendidas.

O sorteio foi realizado na última quinta-feira (11.01), pela Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT), e premiou 1.009 consumidores mato-grossenses. Cada pessoa sorteada indica uma instituição para ser contemplada com 20% do valor da premiação.

Para Ana Paula Elias Silva, voluntária desde a fundação da Cáritas e que responde pela diretoria, foi uma benção para a entidade essa indicação dos ganhadores e o valor a ser recebido.

“Glória a Deus! Estamos extremamente felizes, com certeza, é reflexo da providência divina! Esse valor vai contribuir com a ampliação das oficinas (que eles oferecem) e a participação das crianças atendidas em eventos externos”, afirmou Ana Paula.

Mesmo a entidade sendo indicada por apenas dois ganhadores, um deles foi premiado com um dos maiores valores do sorteio, de R$ 50 mil e o outro foi um ganhador de R$ 500. Segundo Ana Paula, normalmente eles recebem por meio do Nota MT uma média de R$ 300 mensais e, por essa razão, ficaram “extremamente felizes” com o resultado do primeiro sorteio do ano, que destinará à fundação o valor de R$ 10,1 mil.

Com o Nota MT, R$ 180 mil são distribuídos para as instituições sociais cadastradas no programa. O montante corresponde a 20% dos prêmios, distribuídos conforme a indicação dos ganhadores do sorteio. A escolha da entidade é realizada no momento do cadastro no programa, e sempre que a pessoa for sorteada a instituição escolhida também é contemplada.

Esse lado social do Nota MT contribui para que essas instituições sociais continuem a fazer o trabalho social que elas desenvolvem e ainda, em muitos casos, ajudam na manutenção, possibilita o pagamento de contas e despesas essenciais, como por exemplo, complementar as doações de alimentos que recebem.

O Centro Social Menino Jesus, localizado em Sinop, foi outra entidade escolhida pelos ganhadores do primeiro sorteio do Nota MT em 2024. A instituição recebeu 26 indicações, todas vinculadas aos prêmios de R$ 500, e vai receber R$ 2,6 mil. O valor soma aos R$ 153,9 mil já recebidos pela entidade desde o início do programa, em 2019.

O gestor da instituição, João Carlos Girardi, disse que os recursos provenientes no Nota MT têm ajudado o abrigo a realizar diversos investimentos como a melhoria das instalações, consertos e reparos, aquisições de máquinas e equipamentos.

“No ano 2023 especificamente tivemos a implantação do projeto de acessibilidade que conseguimos recursos junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), porém, os gastos extras com a implantação da acessibilidade foram arcados com recursos do programa Nota MT”, pontuou o gestor.

O Centro Social atende, ainda, 12 crianças no Abrigo Crianças, local onde ficam os menores com até 11 anos e outras oito no Abrigo Adolescentes, que atende adolescentes de 12 até 18 anos incompletos. O deslocamento para realizar os atendimentos nessas unidades gera um custo de manutenção de veículo e combustível que também foi mantido com recursos do Nota MT. Somente em 2023 essa despesa somou mais de R$ 52 mil, pois o Abrigo Crianças fica a uma distância de 12km do centro de Sinop.

Para Girardi, a indicação da entidade pelos sorteados no Nota MT é um reconhecimento ao trabalho realizado. ”Nos sentimos orgulhosos com o reconhecimento da população em indicar a instituição, isso valida o trabalho que estamos desenvolvendo, nos motiva a continuar a caminhada”, finalizou o gestor.

Além da Associação Cáritas, de Várzea Grande, e do Centro Social Menino Jesus de Sinop, também formam escolhidas pelos sorteados: Apae de Primavera do Leste; Hospital de Câncer (Cuiabá), Associação de Amigos da Criança com Câncer (Cuiabá); Associação Santíssima Trindade (Campo Verde) e Apae do Colíder.

Atualmente, o programa Nota MT conta com 258 entidades sociais de diversos segmentos cadastradas. Dentre elas 238 já foram contempladas por indicações de ganhadores nos sorteios. O total repassado para as instituições foi de R$ 7,1 milhões As instituições sociais sem fins lucrativos interessadas em participar do Nota MT, devem se cadastrar junto a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

* Sob a supervisão de Lorrana Carvalho