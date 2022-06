Governo de MT lamenta falecimento do jornalista Eraldo Lima

A Escola Estadual Liceu Cuiabano Maria de Arruda Muller realizou, na noite desta segunda-feira (20.06), a aula inaugural do Pré-Enem Digital MT para cerca de 400 alunos. O evento, promovido com apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), reuniu professores que buscam compartilhar conhecimento, além de preparar os alunos para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A ação foi voltada aos estudantes do 3° ano do ensino médio e 2° ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de ensino. Para a diretora da unidade, Layane Queçada Schultz, a aula inaugural teve papel fundamental no incentivo aos alunos, e destacou a iniciativa como importante que as escolas desempenham no ensino para quem busca garantir uma vaga em uma universidade pública.

‘’O Enem é um divisor de águas para os alunos e pode significar o início de uma vida profissional. Esse preparatório serve para que eles ampliem as suas bases de conhecimento”, contou.

De forma gratuita e acessível, a iniciativa tem como foco preparar a comunidade escolar para o Enem e contribuir com a recuperação da aprendizagem afetada pelas limitações impostas durante a pandemia da Covid-19.

A gestora da escola disse, ainda, que o novo modelo das aulas vem com a possibilidade de expansão do conhecimento e que é necessária essa interação presencial para manter os alunos comprometidos. ‘’Eles precisam dessa divisão e do atendimento para compreender o que sozinhos, ou no online, eles não conseguiriam assimilar’’, finalizou

O Pré-Enem Digital MT abrange toda a rede estadual de ensino e as atividades ocorrem, presencialmente, nas 15 cidades-polo das Diretorias Regionais de Educação (DREs): Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Alunos de outros municípios também podem se inscrever, mas precisam se deslocar. Outra opção é participar do Plantão Online, em contato direto com os professores via internet.

ENEM

Em 2022, as provas acontecerão nos dias 13 e 20 de novembro nas versões impressa e digital. O exame é composto por uma redação e 90 questões divididas por quatro áreas de conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Com a nota obtida no Enem, é possível concorrer a vagas para estudar em universidades públicas e privadas de todo o Brasil.