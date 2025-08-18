MATO GROSSO
Governo de MT lamenta falecimento dos jornalistas Celso Machado e Anselmo Carvalho
O Governo do Estado de Mato Grosso manifesta profundo pesar pelo falecimento dos jornalistas Celso Machado, nesse sábado (16.8), e Anselmo Carvalho, neste domingo (17.8).
Os profissionais marcaram a história da imprensa mato-grossense com compromisso e dedicação à comunicação, atuando na cobertura de notícias de Cuiabá e do interior do Estado. Suas trajetórias são reconhecidas por colegas de trabalho, familiares e pela sociedade em geral.
O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes manifestaram pesar.
“Com profundo pesar, lamentamos o falecimento dos jornalistas Celso e Anselmo, cujas trajetórias foram marcadas pelo compromisso com a informação de qualidade e pela dedicação ao jornalismo. Neste momento de dor, deixamos nossa solidariedade aos familiares e amigos”, lamentaram.
O jornalista Celso Machado
A secretária de Estado de Comunicação, Laice Souza, também destacou a trajetória dos profissionais da imprensa e lamentou a perda dos jornalistas.
“Recebi com pesar a perda desses dois profissionais que deixaram um legado de profissionalismo e respeito pela notícia. Peço que Deus seja o consolo e amparo de todos os amigos e familiares enlutados com esta perda irreparável. Que as memórias dos nossos colegas permaneçam como legado”, manifestou.
As informações sobre velório e enterro do jornalista Anselmo Carvalho ainda não foram divulgadas pela família. O sepultamento do jornalista Celso Machado ocorreu neste domingo, em Várzea Grande.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros extingue seis incêndios florestais e combate sete neste domingo (17)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu 6 incêndios florestais e controlou outros 9 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, neste domingo (17.8), atuando diretamente no combate a 7 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios florestais extintos estavam localizados nos municípios de São Félix do Araguaia, Nova Mutum, São José do Rio Claro, Primavera do Leste, além de Nova Maringá, onde foram registradas duas ocorrências de incêndios.
Já os focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação, pois as chamas estão contidas dentro de um perímetro seguro, estão localizados nos municípios Vila Bela da Santíssima Trindade, Novo Mundo, Terra Nova do Norte e Guarantã do Norte, além de duas ocorrências em Cláudia e outras três ocorrências em Nova Maringá.
Além disso, os bombeiros seguem combatendo dois incêndios florestais em Nova Brasilândia, além de ocorrências nos municípios de Paranatinga, Santa Terezinha, São José do Rio Claro, Pontes e Lacerda e Nossa Senhora do Livramento.
Em todos os locais, as ações contam com as equipes em campo, além do reforço de máquinas pesadas, caminhões-pipa e o uso de duas aeronaves que auxiliam diretamente no combate às chamas. As equipes atuam de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na preservação de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 53 focos de calor ativos em todo o estado. Desse total, 23 são incêndios florestais, sendo 14 em terras indígenas. Outros 30 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências em terras indígenas incluem: três focos na Terra Indígena Marechal Rondon em Paranatinga; três focos na Terra Indígena Parabubure em Campinápolis; dois focos na Terra Indígena Pimentel Barbosa em Canarana; dois focos na Terra Indígena Maraiwatsede em Alto Boa Vista; dois focos na Terra Indígena Nambikwara em Comodoro; um foco na Terra Indígena Tapirapé/Karajá em Santa Terezinha e um foco na Terra Indígena Capoto/Jarina em Peixoto de Azevedo.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 30 focos de calor ativos são decorrentes do uso irregular do fogo e estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já combateu 110 ocorrências de incêndios florestais e queimadas irregulares em 104 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 96 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 55 estão na Amazônia e 10 no Cerrado e um no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a população deve denunciar imediatamente pelos números 193 ou 190.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Mato Grosso vai investir R$ 2,8 milhões em pesquisas de manejo e conservação de florestas
O Conselho Gestor do Desenvolve Floresta (CGDF) aprovou a destinação de mais de R$ 2,8 milhões para dois projetos voltados à sustentabilidade e manejo florestal em Mato Grosso. Os recursos são provenientes do Fundo de Desenvolvimento Florestal de Mato Grosso – Desenvolve Floresta, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).
O primeiro projeto aprovado é “ILPF: Indicadores de Sustentabilidade na Amazônia”, que será executado pela Embrapa Agrossilvipastoril. O projeto irá definir modelos de sistemas integrados de produção de grãos, carne e madeira em sistemas de ILPF, associando a eles os indicadores de sustentabilidade e resiliência relacionados aos componentes água, fertilidade, biodiversidade e carbono no solo face às mudanças climáticas. A iniciativa recebeu R$1.777.237,95 e tem prazo de execução de até 36 meses.
O segundo projeto, “Manejo de Florestas Naturais no Estado de Mato Grosso: Variáveis para Aferição da Sustentabilidade”, será desenvolvido pela Embrapa Florestas. O projeto tem como objetivo desenvolver estudos sobre variáveis indicadoras da sustentabilidade ambiental do manejo e sua influência na capacidade regenerativa de florestas naturais. A proposta recebeu R$1.077.442,83 e deverá ser executada em até 24 meses.
Desenvolve Floresta tem como objetivo fomentar iniciativas que contribuam para a preservação ambiental, o uso sustentável dos recursos florestais e o desenvolvimento econômico aliado à conservação.
Ao comentar os investimentos aprovados na 8ª reunião ordinária, realizada na quinta-feira (14.8), a secretária adjunta de Agronegócios, Crédito e Energia, Linacis Silva Vogel Lisboa, destacou a importância de iniciativas que integram ciência, produção e conservação ambiental.
“Mato Grosso conserva mais de 60% de sua floresta nativa, e esse é um patrimônio ambiental de valor inestimável. Na Sedec, temos trabalhado para fortalecer políticas e ações que conciliem, cada vez mais, a preservação das nossas florestas com a produção sustentável, garantindo que desenvolvimento econômico e conservação caminhem juntos”.
Fonte: Governo MT – MT
Prefeito, primeira-dama e vice lamentam falecimento do jornalista Anselmo Pinto
NOTA DE PESAR
Governo de MT lamenta falecimento dos jornalistas Celso Machado e Anselmo Carvalho
Prefeito, primeira-dama e vice lamentam falecimento do radialista Celso Machado
Corpo de Bombeiros extingue seis incêndios florestais e combate sete neste domingo (17)
Segurança
Polícia Civil prende suspeita por furto qualificado em Canarana
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canarana, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (15.8), uma mulher suspeita de praticar...
Polícia Civil prende homem em flagrante no momento em que agredia mulher em praça pública
Uma ação rápida da Polícia Civil culminou na prisão de um homem que agredia uma mulher, na Praça do Avião,...
PM resgata mulher vítima de estupro e tentativa de homicídio e prende agressor em flagrante
Equipes militares do 15º Batalhão resgataram uma mulher, de 42 anos, vítima de estupro e tentativa de homicídio, na noite...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Nota de Pesar – Estagiária Eileen Naiely da Silva
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros extingue 3 incêndios florestais e combate 4 nesta segunda-feira (11)
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Nota de Pesar – desembargador Rondon Bassil Dower Filho
-
Cuiabá6 dias atrás
Paula Calil realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado
-
TCE MT6 dias atrás
Sérgio Ricardo anuncia auditoria no Indea durante abertura de Câmara Temática na ALMT
-
Várzea Grande5 dias atrás
Prefeitura de Várzea Grande aprova na Câmara Municipal valorização a médicos, farmacêuticos e cirurgiões dentistas
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Justiça Eleitoral Móvel atenderá moradores de Salto do Céu e de Rio Branco
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Prazo para declarar ITR vai até 30 de setembro