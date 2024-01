Governo de MT lança Circuito Folia Cuiabá 2024 nesta quarta-feira (31)

A Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e a Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba de Cuiabá lançam o Circuito Folia Cuiabá 2024 nesta quarta-feira (31.01), às 18h30, na Casa Cuiabana, em um evento festivo com apresentações artísticas e bateria composta por integrantes dos blocos e escolas. A entrada é gratuita.

O Circuito Folia Cuiabá 2024 será realizado entre os dias 09 e 13 de fevereiro, com ampla programação gratuita para a população, que contempla diferentes eventos e locais da capital mato-grossense. O carnaval deste ano é viabilizado com recursos do Governo de Mato Grosso, por meio da Secel, e apoio da Assembleia Legislativa.

“O carnaval é a maior festa popular brasileira e a folia faz parte da cultura e da tradição do povo cuiabano. Esta é uma das maiores edições do carnaval na capital e convidamos toda população a festejar e prestigiar o trabalho das comunidades, dos artistas, dos blocos e das escolas de samba”, afirma o secretário titular da Secel-MT, Jefferson Neves.

Um dos destaques da tradicional folia, o desfile oficial de blocos e escolas de samba coroa o encerramento da festa na noite do dia 13, com apresentação dos grupos na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA), em frente à Praça das Bandeiras.

“Estamos ansiosos pelo momento de ocupar a rua e mostrar aos foliões um novo tempo do carnaval cuiabano, que volta renovado graças ao Governo de Mato Grosso, que está nos apoiando a cimentar uma nova era. O ânimo está renovado e isso se reflete no clima dos ensaios”, ressalta o vice-presidente da Liga Cuiabá, Juciney Valdomiro, professor Ney.

Assim como a 15ª edição do Festival de Siriri e Cururu, realizada em dezembro de 2023, o Governo de Mato Grosso permitiu que os mestres da cultura popular tivessem autonomia na produção do evento. Assim, o Circuito Folia Cuiabá 2024 conta com o recurso estadual para realização, mas é organizado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba de Cuiabá. (Com informações da assessoria)

Serviço

Lançamento do Circuito Folia Cuiabá 2024

Data: 31/01, a partir das 18h30

Local: Centro Cultural Casa Cuiabana – Rua General Vale, 181, bairro Bandeirantes.

Entrada: Gratuito

Mais informações: Instagram @carnavaldecuiaba

Programação

09 a 11 – Bloquinho dos Estudantes – DCE UFMT

09 a 13 – Carnaval Casa das Pretas e A Casa do Centro – Praça da Mandioca – programação que celebra, também, manifestações tradicionais da cultura popular, como o Carnaval de Guiratinga e do boi.

10 a 13 – Carnaval da Central – Centro Histórico – realização conjunta da Sumac, Oddly e Mandinga Bar. Segunda edição do evento, que contará com mais de 30 atrações. Programação celebra a diversidade, com samba, pagode, funk, rap, música eletrônica e música autoral. Nos dias 11 e 12, com participação dos Bloquinhos Independentes.

11 – Baile da Calorosa – Rebu Bar, localizado na Rua 1 do bairro Boa Esperança. Segunda edição do evento, com show da Banda Calorosa tocando com hits de carnaval e produções autorais. Participação de Mariana Borealis e sets dos Djs Mumuque e Foguinho.

13 – Bloco Bode Bonito – Praça Popular

13 – Desfile Oficial dos Blocos e Escolas de Samba de Cuiabá. Participam as escolas de samba Payaguás e Império de Angola, e os blocos Tradição do Araés, Unidos do Araés, Império de Casa Nova, Boca Suja, Explosão Cuiabá, Luxo Folia, Duque Folia, Povo Feio e Melados.