Governo de MT lança edital de concurso público para Secretaria de Estado de Saúde

O Governo de Mato Grosso publicou na edição extra do Diário Oficial que circulou na tarde desta quarta-feira (27.12) o edital para o concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). A publicação coloca um fim na espera pelo concurso, que é aguardado há mais 20 anos em Mato Grosso.

Para o governador Mauro Mendes, essa medida vai contribuir com o esforço da administração em fazer a Saúde funcionar.

“Precisamos de mais profissionais capacitados que possam atender a população com a qualidade e o carinho que ela merece. Esse concurso vem para trazer isso, e os convocados agora contarão com uma estrutura muito melhor para trabalhar, já que estamos com seis grandes hospitais em construção e ampliando todos os demais regionais”, destacou.

Foram disponibilizadas 406 vagas para cadastro de reserva em cargos de profissional técnico de nível médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e de profissional técnico de nível superior em Serviços de Saúde do SUS para atuarem na SES e/ou nas suas unidades.

“Esse será o primeiro concurso realizado na SES em mais de 20 anos. É uma vitória para a gestão e para os servidores da Secretaria. Queremos agradecer ao governador Mauro Mendes por ter autorizado o concurso para reforçar o nosso time”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo.

As inscrições devem ser feitas neste link https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23 a partir das 16h do dia 10 de janeiro de 2024 até às 16h do dia 08 de fevereiro de 2024. O valor da taxa de inscrição será R$85 para o cargo de profissional técnico de nível médio em Serviços de Saúde do SUS e R$ 150 para o cargo de profissional técnico de nível superior em Serviços de Saúde do SUS.

O concurso será realizado em duas etapas, sendo a primeira prova objetiva, que ocorrerá no dia 14 de abril de 2024, das 13h às 17h, em Cuiabá. A segunda etapa será de avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para o cargo de nível superior.

Informações sobre os cargos e perfis disponíveis podem ser acessadas no edital em anexo. Qualquer alteração referente ao edital será publicada na Imprensa Oficial de Mato Grosso (Iomat).