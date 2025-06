Governo de MT lança licitação para asfaltar e urbanizar distrito de Bom Jardim

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou, ao longo dos meses de maio e junho, oito edições do Mutirão da Cidadania em diferentes municípios do estado, promovendo mais de 4,9 mil atendimentos diretos à população.

A iniciativa integra o programa SER Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, e tem como objetivo ampliar o acesso a serviços essenciais de forma gratuita, rápida e humanizada.

Os mutirões passaram por regiões urbanas e rurais de municípios como Alto Paraguai, Barra do Garças, Conquista D’Oeste, Diamantino, Itaúba, Nova Lacerda, Nova Santa Helena e Nova Canaã do Norte.

A idealizadora do Mutirão da Cidadania, a primeira-dama Virginia Mendes, destacou a importância da ação como ferramenta para levar serviços essenciais diretamente à população mato-grossense.

“Quando idealizamos o Mutirão da Cidadania dentro do programa SER Família, nosso desejo era garantir que os serviços públicos chegassem até onde as pessoas mais precisam — especialmente nas regiões mais distantes e com menor estrutura. Ver que, em apenas dois meses, conseguimos realizar todos esses atendimentos nesses municípios é a prova de que estamos no caminho certo”, afirmou.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Entre os serviços oferecidos estiveram a emissão de 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito), plastificação de documentos, foto 3×4, atendimentos e orientação do Sine-MT, SER Família Habitação, SER Família Mulher, emissão da Carteira de Identificação do Autista, entre outros.

Para o secretário da Setasc, Klebson Gomes Haasgma, os números demonstram o alcance e a importância da iniciativa, ao levar diversos serviços públicos para quem mais precisa.

“Ao promover os mutirões em regiões de difícil acesso ou com menor estrutura, garantimos dignidade e inclusão social. A presença do Estado precisa ser sentida, e é isso que temos feito com o apoio da primeira-dama Virginia Mendes”, destacou o secretário.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Rosena Gomes da Silva, moradora do distrito Ouro Branco, no município de Nova Canaã, aproveitou a oportunidade para resolver diversas demandas pessoais e destacou a qualidade do atendimento.

“Eu vim para atualizar o meu Cadastro Único, tirar foto 3×4 e aproveitei outros serviços que eu necessitava, como a minha 2ª via da certidão de nascimento e a do meu filho. Os serviços oferecidos aqui são muito úteis, além do atendimento ser excelente”, afirmou Rosena.

A ação é realizada com apoio das prefeituras, associações comunitárias, secretarias municipais, garantindo a articulação necessária para atender de forma eficiente cada localidade.

A previsão é de que novas edições do Mutirão da Cidadania ocorram ainda neste segundo semestre, ampliando o número de beneficiados.

Fonte: Governo MT – MT