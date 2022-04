Governo de MT lança licitação para reforma de praça em Chapada dos Guimarães

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) lançou nesta quarta-feira (13.04), o edital de concorrência pública nº 03/2022 para contratação de empresa que irá reformar a Praça Dom Wunibaldo e revitalizar o entorno com a construção de cobertura na Rua Quinco Caldas, em Chapada dos Guimarães.

A obra orçada em R$ 14.504.338,48 será executada pela Sinfra, com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, por meio da Secretaria Adjunta de Turismo e parceria com Secretaria Adjunta de Cidades. A iniciativa faz parte das ações do programa Mais MT do Governo do Estado.

A concorência pública será em lote único e por menor preço. As empresas interessadas em participar de licitação têm até o dia 17 de maio para registrar as propostas na Sinfra-MT.

O edital completo pode ser retirado gratuitamente no site : www.sinfra.mt.gov.br ou solicitado pelo e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br.

A abertura dos envelopes ocorrerá a partir das 9h, do dia 17 de maio, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Sinfra.

De acordo com o secretário Adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, o governo do Estado tem investido no desenvolvimento do turismo mato-grossense.

“Este grande investimento do Estado em Chapada dos Guimarães mostra o quanto o governador Mauro Mendes acredita no potencial turístico de Mato Grosso e é sensível às demandas de cada município”, ressalta Moreno.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, destaca o volume de ações voltadas ao turismo no Estado. “O turismo de Mato Grosso está em franca recuperação com a injeção de recursos do governo do Estado. São cerca de R$ 150 milhões em obras que irão atender praticamente todos os municípios com potencial turístico”, conclui.

Para mais informações sobre o edital entre em contato com o telefone: (65) 3613-0529.