Governo de MT lança Plano de Ação de Combate ao Desmatamento Ilegal e Incêndios Florestais nesta quinta-feira (27)

O projeto “Barra em Cena – Incursão na cidade”, que terá espetáculo teatral e oficina de teatro gratuitos, inicia neste sábado (29.3) na cidade de Barra do Garças (511 Km de Cuiabá). A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Viver Cultura – Expressões artísticas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

A ação busca aproximar o município da cena teatral contemporânea, promovendo o acesso a diferentes linguagens e estéticas das artes cênicas produzidas em Mato Grosso.

No sábado (29.3), ocorre a exibição do espetáculo Helena, de Juliane Coelho. Inspirado no conto “A Moça Tecelã”, de Marina Colasanti, a peça aborda o universo feminino e os ciclos de desconstrução e reconstrução vividos pelas mulheres ao longo da vida.

A apresentação será no Centro Cultural Valdon Varjão, a partir das 19h, e é destinada ao público jovem e adultos. Um tradutor-intérprete estará presente durante todo o espetáculo para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.

O espetáculo Helena faz parte de uma série de produções performáticas protagonizadas por artistas reconhecidos em Mato Grosso.

Já a oficina “Teatro, Corpo e Cena” será realizada no domingo (30.3) e abordará diversos aspectos da presença e da performance do ator em cena. A atividade explorará temas como o corpo como ferramenta expressiva, a expressividade e a emoção, a criatividade e a improvisação, a relação entre corpo e voz no teatro e a interação cênica no espaço.

Com duração de oito horas, a oficina é destinada a jovens e adultos interessados em desenvolver a expressão corporal como meio de comunicação. As inscrições podem ser feitas aqui.

Confira a programação:

Espetáculo Helena

Local: Centro Cultural Valdon Varjão- Localizado no Porto do Baé

Dia: Sábado (29.3), às 19h

Entrada gratuita

Oficina de Teatro Corpo e Cena

Local: Centro Cultural Valdon Varjão- Localizado no Porto do Baé

Dia: Domingo (30.3), às 8h

Fonte: Governo MT – MT