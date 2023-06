Governo de MT lança projeto tecnológico para potencializar a aprendizagem no Ensino Médio

Começa neste domingo (25.06) a queima prescrita no Parque Estadual Águas do Cuiabá e na Área de Proteção Ambiental (APA) Cabeceiras do Rio Cuiabá, promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT), por meio da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUCO) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT). A atividade vai até a próxima terça-feira (27.06).

O objetivo é diminuir as áreas atingidas por incêndios no período considerado crítico, onde é proibido o uso do fogo – entre 1º de julho e 31 de outubro. Para isso, é utilizado o fogo controlado por agentes especializados, o que reduz o combustível florestal que poderia culminar em um incêndio de grande proporção.

A gerente do Parque e APA, Ana Paula Martins, destaca a importância de avisar a comunidade do entorno sobre a ação estatal, e a presença de fumaça na região, para que saibam que não se trata de queimadas ilegais. “Atuamos com planejamento e todos os cuidados necessários de prevenção para que possamos reduzir os focos de calor no período crítico”, destaca.

A previsão é de que neste sábado aconteça uma visita prévia para analisar a área e início dos aceiros (queima de uma faixa de vegetação que impede a passagem do fogo) antes de iniciar o procedimento de queima prescrita. Já no domingo, a previsão é a queima prescrita de 40 hectares, respeitando a janela de oportunidade, que é o momento em que há situação ideal da umidade relativa do ar, da temperatura do ar e demais condições meteorológicas.

Unidades de Conservação estaduais

A Área de Proteção Ambiental Cabeceiras do Rio Cuiabá abrange os municípios de Rosário Oeste, Nobres, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Chapada dos Guimarães e Santa Rita do Trivelato. Com uma área de 473 mil hectares de Cerrado, tem como objetivo proteger animais silvestres e recursos hídricos, melhorar a qualidade de vida da população, fomentar o turismo ecológico e educação ambiental, e preservar as culturas e tradições locais.

O Parque Estadual Águas do Cuiabá está localizada no município de Nobres e Rosário Oeste, com uma área de 10.600 hectares de Cerrado. O objetivo da UC é proteger os recursos hídricos, viabilizar a movimentação das espécies da fauna, preservar ecossistemas, e é categorizada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e pelo Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) como Unidade de Conservação de Proteção Integral.