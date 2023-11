Governo de MT liberou R$ 14 milhões em crédito para apoiar mulheres empreendedoras

Trinta e sete adolescentes de Nossa Senhora do Livramento comemoraram seus 15 anos na 1ª Edição do Baile de Debutantes, na noite deste sábado (18.11). O evento foi idealizado pelo vice-prefeito do município, Thiago Almeida, e executado pela Secretaria de Ação Social, sob a gestão da secretária Gonçalina Santana. O projeto recebeu apoio da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, através da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), sob a gestão da secretária Grasielle Bugalho.

O projeto é direcionado às meninas cujas famílias estão inscritas no Cadastro Único. Além do Baile de Debutantes, o programa oferece ações como rodas de conversa e oficinas. Estas atividades abordam temas como valorização da autoestima, superação de paradigmas e empoderamento da mulher. O objetivo é proporcionar às meninas acesso à convivência social, valorização juvenil, difusão e valorização cultural, especialmente visando à transformação social.

A primeira-dama Virginia Mendes foi representada pelo secretário-chefe da Casa Civil, Fabio Garcia, e pela secretária Grasielle, e fez questão de compartilhar os registros do evento em suas plataformas digitais.

“Não pude participar desta 1ª edição do Baile de Debutantes devido a uma viagem. Fiquei encantada com tudo, tenho certeza de que as aniversariantes e suas famílias aproveitaram ao máximo o evento. Foram meses de preparação, com rodas de conversa e oficinas abordando temas variados, tudo realizado com muito carinho”, disse Virginia Mendes

Ela relembrou a festa de debutantes do Siminina durante o período em que foi primeira-dama de Cuiabá. “Veio à mente a linda lembrança do Siminina na época em que fui primeira-dama de Cuiabá, onde cerca de 1.500 meninas comemoraram seus 15 anos. Essa data ficará marcada na vida dessas lindas meninas”, afirmou.



A primeira-dama do Estado expressou seus agradecimentos a todos os envolvidos no evento, desde o projeto até a organização. “Agradeço de coração ao vice-prefeito Thiago, à secretária Gonçalina, ao querido produtor de eventos Jeff Ferreira, que coordenou as atividades com muita responsabilidade, à Beth e à Alvanete, responsáveis pela elaboração do projeto, à minha equipe da Unaf, que me representou, à secretária Grasi e à equipe da Setasc, que forneceram todo o suporte necessário para que essa linda festa acontecesse, e ao meu querido amigo Fabio Garcia”, disse Virginia Mendes.

A secretária da Setasc, Grasi Bugalho, que representou a primeira-dama Virginia Mendes no evento, agradeceu a oportunidade de, junto com a equipe da Setasc, ajudar a construir a realização de um sonho que é o projeto “15 anos Solidário”.

“É uma alegria estar aqui hoje. Nós estamos aqui por vocês e para vocês. Então eu quero registrar em nome da primeira dama Virginia Mendes, esses parabéns com todo o carinho. Além de sonhos, esse projeto está construindo cidadania porque mostrou para todas essas meninas que em breve serão mulheres, que elas podem ser o que elas são capazes de sonhar. Então, em nome do Governo de Mato Grosso e da nossa primeira dama Virginia Mendes, eu desejo que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Que vocês continuem se dedicando como se dedicaram nessa linda valsa e que o mundo se abra, abra as portas para vocês e vocês possam chegar onde quiserem”, ressaltou.



O secretário da Casa Civil, Fábio Garcia, falou em nome do Governo de Mato Grosso, e lembrou que, tanto o governador Mauro Mendes quanto a primeira-dama Virginia Mendes, além de governar, buscam acolher, abraçar e tratar com carinho, dando a oportunidade a todos de realizar sonhos.

“Não importa da onde a gente sai, importa sempre aonde a gente quer chegar. E é o sonho que faz a gente chegar lá, porque o sonho faz o nosso coração bater. E a gente precisa sonhar para viver. E a partir desse sonho, não importa o quão alto seja a montanha. Importa que a gente coloque sempre Deus na frente, que a gente se dedique muito, que a gente trabalhe muito e a gente acredite muito que nós realizaremos os nossos sonhos. Portanto, o propósito de hoje é que, através dessa noite maravilhosa, que vocês realizem seus sonhos, a gente possa passar a mensagem a cada menina desse estado: vocês podem ser o que quiserem, basta sonhar”, enfatizou.



A secretária de Assistência Social de Nossa Senhora do Livramento, Gonçalina Santana, falou sobre a emoção de estar vivendo o momento da finalização do projeto, com o baile, e sobre a importância do projeto para construir a cidadania de meninas de 15 anos, tanto da zona rural quanto da zona urbana.

“A gente sabe que essas meninas não tivessem esse projeto, muitas delas não teriam a oportunidade de viver esse sonho dos 15 anos, esse sonho de princesa. E além de viver esse sonho de princesa da festa de debutantes, nós também tivemos a oportunidade de oferecer para elas a formação através de rodas de conversa”, contou.

Gonçalina ressaltou ainda o apoio da primeira-dama Virginia Mendes e da Setasc para a realização do evento, e a felicidade pelo município de Nossa Senhora do Livramento, por meio da Secretaria de Assistência Social, ter a confiança do Governo de Mato Grosso.

“Sem a ajuda da primeira-dama e da Setasc nós não conseguiríamos fazer esse evento, desta grandiosidade, tão lindo e tão mágico. Eu estou muito feliz, muito agradecida à primeira dama Virgínia e a secretária Grasielle Bugalho, nos dando força a equipe da Assistência Social aqui de Nossa Senhora do Livramento”, completou.



O vice-prefeito de Nossa Senhora do Livramento, Thiago Almeida, idealizador do Projeto 15 Anos Solidário, com o slogan “Realizando os sonhos e construindo a Cidadania” explicou que as meninas foram escolhidas por meio de critérios técnicos como o CadÚnico e a média da renda familiar.

“Elas precisavam se enquadrar nesses critérios sociais. Foi tudo feito com muita humildade, muita simplicidade. E nós somos agraciados por ter a Virgínia Mendes como nossa madrinha e o total apoio da Setasc e da Unaf, para a realização desse lindo projeto. Eu não tenho palavras que possam expressar a minha gratidão a cada um que contribuiu para a concretização do sonho dessas 37 meninas da nossa cidade. Nós estamos bastante maravilhados, porque foi uma estrutura maravilhosa, e talvez o maior evento social da história do município de Nossa Senhora do Livramento”, concluiu.



O produtor de eventos, Jeff Ferreira, comentou sobre os desafios e o apoio da primeira-dama Virginia Mendes. ”Para mim, foi desafiador desde o momento em que recebi o convite. Confesso que fiquei muito feliz e, graças a Deus e a todas as pessoas envolvidas, foi um sucesso. Esse dia será marcante na vida das meninas e, com o apoio da nossa primeira-dama Virginia, um projeto que inicialmente seria mais simples se tornou maior do que imaginávamos. Só tenho gratidão em meu coração hoje”, afirmou Jeff.

Para a debutante Raynara Oliveira Santos o projeto dos 15 Anos Solidário foi maravilhoso, pois proporcionou novas experiências para as participantes, além do baile de debutantes, e que as oficinas realizadas irão auxiliar na vida adulta.



“Eu estou muito feliz, um pouquinho nervosa, mas muito feliz. A expectativa era grande, e me surpreendeu mais ainda, pois está tudo muito lindo. Eu me senti muito feliz com tudo isso, porque é difícil de acontecer. Eu ia ter uma festa de 15 anos, mas não seria tão linda e maravilhosa como essa. É uma ótima oportunidade que aconteceu na minha vida. Virginia, te agradeço por ter apoiado a gente nesse sonho. Te agradeço de coração”, disse.

Emocionada, Emilly Vitória falou sobre o sonho de ter uma festa de 15 anos, e que não pode realizar, mas que agora estava realizando. “Eu estou muito feliz, estou até com vontade de chorar. Foi tudo muito bom, as oficinas foram ótimas, e aqui está mais lindo ainda. Muito obrigada, primeira-dama Virginia, por realizar esse sonho. Estou muito, muito feliz”, afirmou.



O prefeito de Nossa Senhora do Livramento, Silmar Gonçalves de Souza, também esteve presente no evento acompanhado da primeira-dama Marli Venson, e agradeceu a toda a equipe do Governo do Estado que tornou possível a realização do evento.



“Que coisa maravilhosa isso aqui ficou. Só posso agradecer a todos pela realização deste sonho, pelo empenho e pela dedicação para realizar o sonho dessas garotas maravilhosas. Que Deus as abençoe e que Nossa Senhora do Livramento estenda seu manto sagrado sobre todos vocês e suas famílias. Muita paz, muita saúde e sucesso na vida de vocês. Levem meu abraço de agradecimento à primeira-dama Virginia Mendes e ao governador Mauro Mendes”, concluiu.

